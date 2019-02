Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică publicate miercuri, alimentele s-au scumpit cu 3,77%, mărfurile nealimentare, cu 3,29%, iar serviciile au fost cu 2,71% mai scumpe.



Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2018 - ianuarie 2019) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2017 - ianuarie 2018), calculată pe baza IPC, este 4,5%.

Cartofii s-au scumpit cel mai mult în luna ianuarie a acestui an, cu 10,02% faţă de decembrie 2018, creşteri importante de preţ, de 7,88% fiind consemnate şi în cazul altor legume şi conserve de legume.

Pe de altă parte, mierea de albine şi fasolea boabe s-au ieftinit în prima lună a acestui an, preţurile fiind în scădere cu 0,13% şi, respectiv, 0,05%.

La categoria mărfurilor nealimentare, cele mai mari creşteri de preţ au fost consemnate în cazul tutunului şi ţigărilor (plus 2,01%), cărţilor, revistelor şi ziarelor (plus 1,71%) şi al energiei termice (plus 1,22%), în timp ce, la servicii, cel mai mult s-au scumpit sectoarele telefonie (0,99%), poştă şi telecomunicaţii (0,73%) şi transporturi rutiere (0,63%).

În cazul serviciilor, transportul aerian şi cel interurban au înregistrat scăderi de preţuri de 3,54% şi, respectiv, 0,11%.