Profi a inaugurat, în această săptămână, şase noi magazine la Beliu, Brăila, Cluj-Napoca, Lehliu Gară, Târgu Secuiesc şi Timişoara, ajungând la o reţea ce depăşeşte 700 de unităţi, a anunţat, joi, retailerul.

Unitatea din Beliu, judeţul Arad, are o suprafaţă totală de 270 metri pătraţi, din care sala de vânzări măsoară 199 metri pătraţi.



Unitatea din Lehliu Gară, judeţul Călăraşi, funcţionează în format Standard pe o suprafaţă totală de 544 metri pătraţi, sala de vânzări fiind de 399 mp.



Noile magazine din Cluj-Napoca, Târgu Secuiesc şi Timişoara funcţionează în format City.



Magazinul din Cluj-Napoca, al 25-lea din oraş, se întinde pe o suprafaţă totală de 135 metri pătraţi din care sala de vânzări ocupă 100 mp.



Cel din Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, are o suprafaţă totală de 307 metri pătraţi, suprafaţa de vânzări fiind de 196 mp.



Noul magazin din Timişoara are o suprafaţă totală de 286 mp, din care sala de vânzări este de 207 mp.



Începând de vineri, noul magazin din Brăila va fi deschis în format City pe o suprafaţă totală de 287 mp şi cu o sală de vânzări de 200 mp.



Cu magazine prezente în 382 de localităţi şi o echipă de aproape 13.000 de oameni, Profi este reţeaua de retail modern cu cea mai mare extindere geografică din România.