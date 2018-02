Subway, cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapidă din lume, anunță o creștere a vânzărilor cu 9%, în 2017, și deschiderea altor 10 unități în România, în 2018.

Potrivit unui comunicat al companiei, volumul vânzărilor per restaurant a crescut cu 9% față de 2016, în timp de numărul clienților care au trecut pragului unui restaurant Subway a crescut cu 6 %.

“Asemeni anilor trecuți, am continuat să creștem business-ul, să menținem trendul pozitiv, sporind cifra de afaceri, vânzările, rentabilitatea și numărul de magazine. Suntem o franciză, așa că focusul nostru este, evident, pe profitul francizaților. Urmând strategia AOP pentru 2017 am reușit să creștem rata profitabilității per restaurant cu trei cifre", a spus Rumen Radev, Business Development Agent pentru zona București - Ilfov.

Cu o rețea de 39 de restaurante în România, dintre care 16 în București, Subway România intenționează să păstreze trendul ascendent și în 2018.

“Ne dorim să deschidem încă 10 restaurante noi în acest an. Continuăm să căutăm francizați și locații. Deschiderea unui restaurant Subway nou este parte a unui proces amplu, care presupune identificarea francizatului potrivit, a locațiilor, dar si negocierea celor mai bune condiții de închiriere”, a precizat Rumen Radev.

În 2018, Subway România va deschide și primul Fresh Forward decor restaurant și își va extinde și programul de home delivery. De asemenia, brandul va continua să introducă în meniu sandwich-uri și arome noi de cafea.

“Avem un număr foarte mare de parteneri care comandă pentru angajați sau invitați, așa că livrăm sandwich-urile noastre speciale, platourile de prajituri sau popularul SUB-to-Go lunch box. Angajatori și angajați ne recunosc pentru calitate, prospețime și pentru servicii excelente”, a spus John Marino, Subway franchisee și Președinte al Subway Romania National Marketing Board.

Subway a intrat pe piața din România în 2011 și a deschis primul restaurant în aprilie 2012. În prezent are 39 de restaurant pe piața locală. La nivel mondial, lanțul de fast-food are peste 44.000 de restaurante deschise în peste 100 de țări.