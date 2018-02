Un magazin online pentru copii a introdus plata cu Bitcoin pentru produse precum jucării, cărucioare şi biberoane, a anunțat compania.

"Iniţial nu am crezut că merită să investesc timp şi resurse implementând această metodă de plată, crezând că Bitcoin nu este aşa de mult folosit în e-commerce-ul din România. Spre surprinderea mea însă, am primit foarte multe cereri de la părinţi care doreau să facă plata prin această metodă. Am implementat de o săptămână metoda de plată şi au apărut deja primele comenzi, lucru îmbucurător pentru online-ul din România, deoarece acesta se raliază imediat la trendurile mondiale. În viitor preconizăm că tot mai mulţi oameni vor folosi Bitcoin la fel de mult ca dolarii, euro sau moneda noastră naţională”, a declarat Iulian Ghişoiu, general manager al companiei.

Conform comunicatului, părinţii care vor să cumpere jucării, cărucioare, scutece, biberoane sau alte produse destinate copiilor, vor putea face plata şi prin această criptomonedă.

BeKid.ro este primul magazine online din România dedicat bebeluşilor şi copiilor care a introdus ca mijloc de plată Bitcoin.

"Bitcoin este un sistem de plată electronică descentralizat, independent de orice sistem bancar şi, totodată, o monedă digitală (criptomonedă), creată în 2009 de o persoană sau un grup de persoane care au rămas în anonimat până la ora actuală. Timp de aproape 4 ani, Bitcoin a păstrat o valoare constantă, cuprinsă între 0 şi 173 de dolari per unitate, însă la sfârşitul lunii noiembrie 2013, valoarea sa a sărit, peste noapte, la peste 1000 de dolari per unitate. De atunci încolo, valoare sa a continuat trendul ascendent, iar în data de 16 decembrie 2017, a cunoscut apogeul său de 19.221,14 dolari per unitate. La ora actuală, preţul unui Bitcoin este de aproximativ 11.000 de dolari", mai precizează reprezentanții companiei.