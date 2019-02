"Am o veste foarte bună. Acest an (...) va fi primul an când sistemul public de pensii nu va mai avea deficit, ci vom fi chiar pe excedent. Îmi aduc aminte de acele veşnice critici ale colegilor noştri din Opoziţie, când noi am introdus acea măsură fiscală de transfer de contribuţii de la angajator către angajat...Am avut două scopuri atunci. Unul din scopuri a fost ca persoanele să ştie foarte clar cât contribuie, iar al doilea se dovedeşte în acest an că doar într-o perioadă scurtă am reuşit, prin creşterea numărului de locuri de muncă şi prin creşterea masei salariale în România şi prin acest transfer, să ajungem ca la pensii să avem excedent", a spus Budăi, potrivit Agerpres