Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale va organiza, în următoarea perioadă, burse ale locurilor de muncă dedicate special muncitorilor români din ţări ale UE, pentru a convinge cât mai mulţi să revină în ţară, mai ales pentru a lucra în sectorul construcţiilor, unde salariul minim a crescut considerabil.

Ministrul Marius Budăi a declarat, joi, la Arad, că se vor lua măsuri suplimentare "pentru o stabilizare a forţei de muncă", în contextul în care există deficit pe piaţa muncii şi un şomaj foarte mic în anumite zone, mai ales în Vestul ţării, ceea ce poate opri dezvoltarea şi chiar poate conduce la retragerea unor investitori.

Printre măsurile avute în vedere se află organizarea de burse de muncă în ţări europene în care sunt mulţi muncitori români.

"Împreună cu patronatele şi sindicatele din construcţii vom începe curând să ne deplasăm în Italia, Franţa şi Spania, pentru început, să realizăm burse ale locurilor de muncă strict dedicate românilor noştri care lucrează acolo şi să încercăm să îi aducem acasă", a declarat Marius Budăi, potrivit Agerpres

Ministrul a adăugat că urmare a măsurilor fiscale, salariul net al unui lucrător în construcţii nu mai poate coborî sub echivalentul în lei a 500 de euro, iar după discuţiile avute cu patronii, aceştia s-au arătat dispuşi să plătească şi ei în plus pentru a readuce în ţară muncitori.

"Avem o platformă electronică dedicată românilor din Uniunea Europeană, unde deja am postat aproximativ 300 de locuri de muncă din construcţii care le sunt adresate. Deja avem 50 de persoane cu contracte încheiate la nivel naţional. În plus, în ianuarie urmau să ne plece patru loturi de câte 25 de muncitori, dar prin această măsură, Ordonanţa 114, nu mai pleacă din România şi s-au întors la constructorii unde lucrau", a declarat ministrul.

În contextul deficitului de forţă de muncă în mai multe sectoare ale economiei, Marius Budăi a amintit că la finele anului trecut "a fost simplificată foarte mult procedura de aducere în România a lucrătorilor din zone non-euro".

"Aceşti lucrători se aduc pe bază de contingent. Am şi eu un semn de întrebare: anul trecut am avut 15.000 de permise de muncă aprobate şi au fost accesate doar 13.500. Anul acesta, după discuţii cu mediul de afaceri, am ridicat acest contingent la 20.000, cu menţiunea că, la solicitarea pieţei, putem actualiza acest număr de lucrători", a mai declarat ministrul Muncii.

Pe 30 ianuarie, Guvernul a aprobat un contingent de 20.000 de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în 2019, în creştere cu 5.000 faţă de anul trecut, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS).

Potrivit sursei citate, decizia privind stabilirea contingentului din acest an la 20.000 de lucrători nou-admişi a fost luată având în vedere potenţialul de dezvoltare economică a României, necesitatea de a asigura forţa de muncă cerută în unele sectoare de activitate sau meserii, care nu poate fi acoperită de lucrătorii români, dar şi pentru a preveni situaţiile în care străinii lucrează în România fără forme legale.