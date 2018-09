Primăria Capitalei avertizează că bucureștenii riscă să rămână la iarnă fără căldură și apă caldă. Ca să nu se întâmple acest lucru, municipalitatea vrea să preia furnizorul de agent termic ELCEN. Însă nu poate fără acordul ANAF, la care ELCEN are datorii uriașe.

Nici RADET, care aparține deja primăriei și deține rețeaua de termoficare, nu stă mai bine la capitolul datorii și are nevoie de investiții.

RADET este în pragul dezastrului, recunoaşte Primăria Capitalei şi a intrat în insolvență. Are datorii de 3,7 miliarde de lei la ELCEN, adică întreg bugetul primăriei. În plus, infrastructura de 4.000 de kilometri este învechită.

Alexandru Borghiu, administrator RADET: “80% şi-a depăşit durata de viaţă, acest lucru se datorează lipsei de investiţii în ultimii 27 de ani.”

Şi ELCEN, furnizorul de apă caldă, companie aflată în administrarea Ministerului Economie, are grave probleme financiare pentru că nu şi-a recuperat banii. Primăria susţine că până pe 24 septembrie ar trebui adoptat un plan de reorganizare.

Gabriela Firea: “Sezonul rece se apropie. Peste câteva zile, Elcen ar trebui să adopte planul de reorganizare ca să nu intre în faliment şi practic zilele ne sunt numărate, cu consecinţe dezastruoase pentru termoficarea din Capitală.”





Primăria, administratorii şi firma de insolvență susţin că au pus la punct o schemă de salvare a sistemului de termoficare. RADET are datorii la ELCEN, iar ELCENare datorii de 1,7 milioane de lei la ANAF. Aşadar, primăria vrea să preia datoriile ELCEN, preluând astfel furnizorul de apă caldă cu tot cu CET-uri.

Apoi, primăria ar şterge datoriile RADET către ELCEN şi le-ar trece pe ambele în Compania Municipală Energetică.

Doar că trebuie să fie de acord şi ANAF, cu care primăria susţine că are semnat un acord de principiu. Am solicitat un punct de vedere de la Fisc, însă deocamdată nu am primit un răspuns.

Opoziţia din Consiliul Municipal a criticat soluţia propusă de primărie şi susţine că aceasta este o improvizaţie care nu poate fi pusă în aplicare.