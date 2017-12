″Înainte de sărbători, se scumpesc toate”. Este fără doar şi poate o obsesie naţională, bazată pe experienţe neplăcute. Şi totuşi, cel puţin anul acesta, lucrurile nu stau chiar aşa.

Am făcut un experiment şi am vrut să vedem cum evoluează preţurile înainte de sărbători: aşa că am monitorizat un coş de produse, atât în noiembrie, cât şi acum, de Crăciun.

Rezultatul? Alimentele din decembrie sunt ceva mai ieftine. Totuşi, cei din industria alimentară avertizează că din luna ianuarie trebuie să ne aşteptăm la scumpiri.

Experimentul nostru cuprinde alimentele pe care le regăsim în meniul de Crăciun. Am luat cam tot ce este nevoie pentru sarmale, friptură, salată de boef şi prăjituri.

Am bifat toată lista. Am cumpărat pâine, lapte, fructe, legume, carne, cam toate produsele de bază. Toate acestea ne costă 238 de lei.

Cu doar câteva zile înainte de Crăciun am revenit în magazin. Avem o surpriză plăcută. Pulpa de porc s-a ieftinit, de la 16,99 lei, la 12,99 lei.

Coşul nostru de cumpărături costă acum 225 de lei. Este cu 13 lei mai ieftin decât luna trecută. Explicaţia este simplă. Chiar dacă unele alimente s-au scumpit puţin, altele s-au ieftinit şi, în plus, am beneficiat de câteva promoţii, la produsele pe care le-am ales.

Am găsit caşcavalul la promoţie şi a fost redus de la 31,95 de lei, la 25,99 de lei. Iar zahărul are o reducere de 11 procente, de la 3,35 lei, la 2,59 lei.

O creştere de preţ semnificativă am găsit la roşii, care s-au scumpit cu mai bine de 1 leu. Laptele s-a scumpit cu 10 bani, roşiile s-au scumpit cu mai bine de un leu, de la 5,49 la 6,99 lei.

Altele cum ar fi mălaiul şi cartofii s-au ieftinit.

Într-un alt hipermarket situaţia este comparabilă. Cu mici excepţii cele mai multe produse costă la fel ca acum o lună.

Comercianţii şi-au permis ca în perioada sărbătorilor să fie generoşi pentru că vând cantităţi foarte mari.

Sorin Minea, Romalimenta: “Toate acele majorări de preţuri care se anunţă, sunt legate de anumite evenimente, schimbarea carburanţilor, fluctuaţia leu euro, dobânda bancară, toate acestea au dus la o majorare a costurilor, dar vor apărea în preţ anul viitor când vor putea fi calculate.”

Altfel spus, la sfârşitul lunii ianuarie, după ce au trecut sărbătorile iar noi ne-am dezmeticit vom resimţi din plin majorările.