Nouă lege a pensiilor, care se va aplica peste 3 ani a primit miercuri undă verde de la Guvern şi urmează să fie dezbătută de parlamentari.

Până în 2021, calculul se păstrează, doar punctul de pensie va fi majorat anual. Iar din 2022, pe măsură ce cresc salariile, vor creşte şi pensiile, dă asigurări ministrul Muncii, Olguța Vasilescu.

Noua lege a pensiilor va duce la o cheltuială uriaşă pentru buget, pentru care Guvernul susţine că se vor găsi bani dacă economia merge bine. De fapt, peste 3-4 ani, un alt guvern va fi obligat să rezolve aceste promisiuni.

Din anul 2019 şi până în 2021 inclusiv, pensiile vor fi calculate folosind o nouă formulă, bazată pe o valoare de referinţă, care va duce la creşteri ale veniturilor pensionarilor, începând cu 2022.

În paralel, va fi majorat punctul de pensie. Începând cu septembrie anul viitor, punctul de pensie va creşte la 1.265 de lei, de la 1.100 de lei, cât este în prezent. Iar în 2021, punctul de pensie va fi de 1.875 de lei.

Potrivit estimărilor făcute de Ministerul Muncii, un medic pensionar care are o pensie de 1.980 de lei în prezent va ajunge la un venit de peste 4.700 de lei în 2021. Iar o profesoară va primi o pensie de 3.000 de lei, aproape dublu faţă de cât are astăzi. Un lucrător cu o vechime în muncă de 34 de ani va avea şi el pensia majorată de la 990 de lei acum, la 2.100 de lei în 2021, promite Olguța Vasilescu.

Din 2022, regulile se schimbă, intră în vigoare noua formulă de calcul. Pensiile vor creşte în funcţie de rata inflaţiei, deci în ritm cu majorarea preţurilor, la care se va adăuga 50% din creşterea salariului mediu brut pe economie. Cu alte cuvinte, pensiile vor depinde de starea economiei reale.

O altă schimbare prin noua lege este scăderea cu 10 ani a stagiului minim de cotizare, la 15 ani.

O veste bună este că studiile universitare, masteratul şi doctoratul vor fi luate în considerare la calcularea pensiilor. Atenţie - dacă aţi şi lucrat în perioada studiilor, va fi luată în calcul doar perioada lucrată, pentru că în acest caz se acorda un punctaj mai mare, deci veţi avea mai mulţi bani la bătrâneţe.

Potrivit noii legi, femeile îşi vor putea reduce cu până la 6 ani vârsta de pensionare - asta numai dacă au muncit măcar 15 ani şi au crescut 3 copii.

Legea pensiilor va intra complet în vigoare abia în 2021, iar unii reprezentanţi ai societăţii civile îşi fac deja griji.

Gheorghe Chioaru, reprezentant în Consiliul Economic şi Social: ″Aplicarea legii cade în sarcina altui guvern. Creează discrepanţe între actualii pensionari şi viitorii pensionari.″⁣

Gelu Duminică, reprezentant în Consiliul Economic și Social: ”Legea va avea un impact de câteva miliarde de an pe an, an de an. E foarte probabil că aceste creşteri să vină cu indexări, impozitări şi restricţii care poată aduce banii spre buget.″

În prezent, statul plăteşte 61,5 miliarde de lei pentru pensii. Pentru plata pensiilor din 2022, statul trebuie să facă rost de încă 20 de miliarde de lei.