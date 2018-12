Executivul adoptă vineri, în şedinţă, hotărârea prin care este majorat, de la 1 ianuarie 2019, salariul minim brut la 2.080 lei şi, respectiv, la 2.350 lei pentru angajaţii cu studii superioare, premierul Viorica Dăncilă dând asigurări că salariile şi pensiile vor continua să crească potrivit legii.

"Discutăm în şedinţa de astăzi hotărârea de Guvern prin care majorăm salariul minim brut la 2.080 lei, respectiv, 2.350 de lei pentru angajaţii cu studii superioare şi cu un an vechime în domeniul acestor studii. Această decizie va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019. Adoptăm acest act având în vedere ordonanţa prin care am modificat Codul muncii şi am introdus noţiunea de salariu minim diferenţiat. Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 2.080 lei reprezintă o creştere de 9,47%, iar nivelul de 2.350 lei aplicat pentru personalul cu studii superioare şi cu o vechime în muncă de cel puţin un an reprezintă o creştere de 23,68%", a precizat Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

Ea a spus că se îndeplinesc angajamentele de majorare a veniturilor populaţiei. "Vreau să subliniez cu această ocazie că salariile din sistemul bugetar vor continua să crească, potrivit legii salarizării unitare, adoptată de Parlament", a adăugat Dăncilă.

Premierul a respins informaţiile apărute în spaţiul public privind îngheţarea salariilor şi pensiilor anul viitor.

"Construcţia bugetului pe anul viitor are în vedere creşterea salariilor în sistemul public şi veniturile pensionarilor aşa cum este stabilit în legea pensiilor. Cu alte cuvinte, salariile şi pensiile nu vor fi îngheţate, ci vor creşte. Aceasta pentru că au apărut în spaţiul public anumite informaţii care pot crea incertitudine şi cred că nu este corect, nu este drept să creăm îngrijorări, să ne jucăm cu sentimentele pensionarilor, ale salariaţilor şi să ducem în spaţiul public informaţii eronate. Am vrut să pun capăt acestor speculaţii nefondate apărute în spaţiul public", a explicat Dăncilă.

Voucherele de vacanță se vor acorda și în 2019 și 2020





Premierul Viorica Dăncilă a mai anunţat că voucherele de vacanţă în valoare de 1.450 lei vor fi acordate angajaţilor din sectorul public şi în următorii doi ani - 2019 şi 2020.

"Printr-o decizie pe care o adoptăm astăzi, continuăm o măsură care a contribuit la dezvoltarea turismului românesc. Vom acorda voucherele de vacanţă în valoare de 1.450 de lei angajaţilor din sistemul public şi în următorii doi ani, 2019 şi 2020. Vorbim de o măsură apreciată şi de către români. Peste 1.200.000 de persoane au primit vouchere de vacanţă în acest an, pe care le-au utilizat în unităţi de cazare în România", a precizat Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

Ea a subliniat că acordarea acestor vouchere a dus la o creştere cu peste 5% a numărului de turişti până în luna septembrie.

"Acest fapt a dus la o creştere cu peste 5% a numărului de turişti din ţara noastră, până în luna septembrie, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. De asemenea, faţă de anul trecut, se înregistrează o creştere cu 10% a solicitărilor de autorizaţii pentru unităţile de cazare din România", a adăugat Dăncilă.