UPDATE 11:10 Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a declarat, pentru AGERPRES, că pentru mitingul care va avea loc vineri în Piaţa Victoriei vor fi aduse echipaje SMURD din afara Capitalei pentru a nu afecta intervenţiile la solicitările din Bucureşti, adăugând că este o procedură obişnuită care a fost aplicată şi cu prilejul altor manifestaţii.

Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a spus că nu s-a făcut o pregătire specială pentru mitingul de vineri.

“Va fi un număr de echipaje care vor asigura asistenţa de urgenţă. Normal că acest lucru se face la orice miting, nu este o pregătire să zicem specială pentru acest miting, pentru că şi pentru celelalte mitinguri care au avut loc au fost astfel de echipaje care erau mobilizate după numărul preconizat al oamenilor care vin. Vor fi echipaje cu medici, paramedic şi chiar vor fi un număr de oameni care vor asigura primul ajutor dacă se întâmplă să leşine cineva în mulţime, să poată să intre să îl scoată şi să îl ducă către o ambulanţă. Este procedura noastră obişnuită şi se aplică şi aici ca în orice situaţie. Ce avem, de regulă, la cifră mare. De exemplu, dacă luăm când au fost aproximativ 200.000 de oameni în piaţă, cam acolo suntem şi acum la cifra de personal. Se vor aduce un număr de echipaje din afara Bucureştiului, echipaje de paramedici. Motivul este să nu scoatem maşinile de intervenţie din Bucureşti, pentru că, dacă nu aducem din afara Bucureştiului, înseamnă că trebuie să reducem capacitatea de intervenţie în Bucureşti”, a explicat secretarul de stat.

El a subliniat că este păstrată capacitatea de intervenţie în Capitală. “Noi păstrăm capacitatea de intervenţie în Bucureşti şi pentru miting aducem un număr de echipaje suplimentare din câteva judeţe din jur care asigure zona mitingului. Aceasta este o procedură care s-a făcut şi cu prilejul altor mitinguri, nu este o premieră. Aceasta este procedura obişnuită a noastră, aplicăm exact ce am făcut şi în alte dăţi”, a indicat Raed Arafat.

UPDATE 11:00 Ieşenii care susţin protestul diasporei au format o coloană de 50 de maşini care a plecat vineri dimineaţa din Piaţa Unirii din municipiu spre Piaţa Victoriei din Bucureşti, manifestanţii fiind nemulţumiţi fiind de actuala guvernare.

Coloana de maşini va străbate oraşele Târgu Frumos, Roman, Bacău, Adjud, Focşani, Râmnicu Sărat, Buzău, Urziceni, Bucureşti. Printre cei care au plecat de la Iaşi se numără şi Alexandru Rusu, un bărbat plecat de 12 ani la muncă în Germania.

“Am realizat tot ce îmi doresc, dar am un copil de patru ani care aş dori să facă aici o şcoală, să facă aici un viitor. Eu vacanţele nu mi le petrec prin Spania sau alte părţi. Deşi am posibilitatea să mă duc în vacanţă unde vreau, eu vin tot în ţara asta. De la vamă de la Nădlac şi până la Iaşi nu văd nimic că s-a realizat în ultimii 28 de ani. Pentru asta merg încă 600 de kilometri în plus, şi cât va fi nevoie, până la Bucureşti. Să fac ceva pentru români, pentru noua generaţie. Sper ca în seara asta să iasă cât mai multă lume nu doar la Bucureşti. Toţi românii să iasă să lupte pentru bucăţica lor”, a declarat Alexandru Rusu.

Alţi protestatari au afirmat că pleacă la Bucureşti pentru a susţine protestul celor din diaspora pentru că vor “un guvern mai competent”.

“Avem nevoie de specialişti, nu de diletanţi. În momentul în care ţara noastră este în cădere liberă, economia este la pământ, chiar dacă PSD spune că suntem pe creştere economică, cetăţeanul de rând vede în fiecare zi care este creşterea economică. Trăim din ce în ce mai prost. Străzi nu avem, se investeşte foarte puţin, bani de la Uniunea Europeană nu sunt capabili să atragă pentru a face autostrăzi atât în Moldova, cât şi în restul ţării, spitalele sunt vai de capul lor, învăţământul este, de asemenea, în cădere liberă. Ce putem să aşteptăm de la acest guvern?”, a declarat şi Ioan Apostol.