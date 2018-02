Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislaţia subsecventă, iar în acest moment se fac simulări pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasă, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu.

"Proiectul de lege este finalizat, dar facem simulări pe 3 formule de calcul ca să vedem care este cea mai avantajoasă. Le-am promis pensionarilor că maxim cât poate să dea bugetul de stat pentru această lege a pensiilor vom face. Ne gândim chiar cum este cea mai bună formulă. (...) Legea pensiilor este finalizată, dar mai avem legislaţia subsecventă la care se va lucra", a spus Vasilescu, potrivit Agerpres Ea a precizat că legea din 2009 "nu ar fi fost atât de proastă, dar au fost corecţii în Parlament care nu au făcut altceva decât să adâncească inechităţile din sistem". Lia Olguţa Vasilescu a participat, luni, la reuniunea pentru semestrul I 2018 a Plenului Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. "Reprezentanţii pensionarilor chiar apreciază faptul că s-au făcut majorări de pensii în ultimul an, în 2017. I-am rugat să constituie un grup de 4 persoane care să fi lucrat înainte în sistemul de pensii sau să aibă tangenţe deoarece vrem ca după ce terminăm simulările - am făcut simulări pe câteva mii pe pensii şi continuăm ca să nu avem niciun fel de surprize - să vină să vadă legea pensiilor şi să lucreze la această lege care îi priveşte", a explicat ministrul Muncii. Potrivit acesteia, pensia minimă din România este 520 lei de anul trecut, iar anul acesta din iulie urcă la 640 lei. Premierul dă asigurări că niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scădea pensia Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat, duminică seară, că îşi doreşte ca până la finele acestui an să fie prezentat în Parlament un proiect al legii pensiilor şi că, în baza acestuia, niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scădea pensia.

"Noi ne-am propus ca anul acesta, până la sfârşitul anului acesta, să mergem cu legea pensiilor în Parlament. Vom face tot ce este posibil, dar menţionez încă o dată: este important ca atunci când venim cu o lege a pensiilor să nu avem nici un fel de probleme în aplicarea acestei legi. (...) De fapt, anul acesta, până la sfârşitul anului acesta, noi am propus o serie de legi pe care să le finalizăm şi aici, pe lângă legea pensiilor, aş merge spre legea educaţiei, pe care vrem să o finalizăm până la sfârşitul anului, de legea sănătăţii, pe care iarăşi vrem să o finalizăm până la sfârşitul anului acesta, de legea manualului, atât de necesară şi aşteptată atât de profesori, dar şi de copii şi părinţi", a precizat Dăncilă, la România Tv.

Premierul a declarat că o lege a pensiilor este "absolut necesară", având în vedere că în domeniu există "multe disfuncţionalităţi".

"O persoană care a muncit acelaşi număr de ani în acelaşi domeniu, dar a ieşit la pensie într-un an diferit de o altă persoană care a muncit similar, are o pensie diferită. Ei bine, trebuie să încercăm - şi am dat un singur exemplu - trebuie să încercăm să reglăm aceste nedreptăţi din sistem. Vă mărturisesc că avem trei legi ale pensiilor, trei modele, trei moduri în care s-a lucrat pe legea pensiilor. Avem o variantă, însă avem dificultăţi din punct de vedere tehnic. Sunt 5,1 milioane pensionari, avem 1.200 de oameni care lucrează în acest domeniu şi care trebuie, pentru a aplica legea pensiilor, să ia fiecare dosar în parte. (...) Ei bine, aceasta presupune o suplimentare a numărului de persoane care lucrează pentru legea pensiilor, iar pentru mine este important, ca prim-ministru, cum este important şi pentru ministrul Muncii şi pentru cei care aşteaptă un rezultat bun pe legea pensiilor, să vedem cum putem aplica din punct de vedere tehnic această lege a pensiilor. Nu mai vreau să fim în situaţia în care vine o lege şi pe urmă vedem că avem disfuncţionalităţi şi căutăm atunci posibilităţi de a regla acest lucru. Vrem să venim cu o lege care să se plieze pe realitate, să rezolve problemele din sistemul de pensii şi în acelaşi timp, să fie îmbrăţişată de către pensionarii din România. Ceea ce vă pot spune este că nimănui nu-i va scădea pensia, niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scădea pensia", a menţionat Viorica Dăncilă.