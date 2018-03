"Am participat cu plăcere săptămâna aceasta la evenimentul dedicat tehnologiilor avansate, 'Trends and Trendsetters in Deep Tech, Entrepreneurship and Policies', parte a Startup Europe Week. Alături de temele abordate cu privire la inovaţie, progresul tehnologiei şi al societăţii în noua eră digitală, am anunţat proiectul de dezvoltare al primului 'funcţionar public' virtual din România. Proiectul Primăriei Cluj-Napoca a căpătat un nume, 'Antonia', după modelul deja foarte cunoscut la nivel mondial al Sofiei - primul robot 'cetăţean' din lume. Echipa de proiect este coordonată de Serviciul Strategii de informatizare alături de Centrul de Informare pentru Cetăţeni", a postat primarul Clujului pe pagina sa de Facebook