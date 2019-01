"Am lansat pe 16 decembrie un program pilot "Rabla pentru electrocasnice", care s-a constatat că, într-adevăr, ceea ce am ştiut noi este şi un succes. În câteva zile românii s-au înscris, foarte repede (...) Românii au o mare dorinţă de a-şi înlocui produsele, echipamentele electrocasnice, cele care sunt energofage cu produse de ultimă generaţie, care au eficienţă energetică ridicată. Asta înseamnă şi un consum de energie scăzut înseamnă, din punct de vedere estetic în propria casă, ceva bun şi să nu uităm că trebuie să mai îndeplinim şi o ţintă de ţară pentru echipamentele electrocasnice şi electronice. Pentru acest program o să lucrăm alături de producători, de instalatori, de colegii mei, pentru ca să îmbunătăţim ghidul de finanţare pentru produse, echipamente electrocasnice. Deci şi pentru anul acesta ne gândim să bugetăm acest proiect.(...) Am ales cele trei echipamente, maşini de spălat, frigidere şi aparate de aer condiţionat ţinând cont că sunt cele mai folosite(...) Pentru proiectul pilot am lansat proiectul cu cele trei echipamente, acum pentru 2019 ne gândim să modificăm ghidul de finanţare prin adăugarea şi de alte echipamente.(...) Când spun echipamente electrocasnice, pe lângă maşini de spălat, pe lângă frigidere, pe lângă aere condiţionate, să introducem şi televizoarele", a afirmat ministrul Mediului, la o emisiune televizată, potrivit Agerpres