Avertisment fără precedent din partea Comisiei Europene. Riscăm să pierdem banii europeni pentru singurele 4 proiecte mari de infrastructură la care am obţinut finanţare.

Este vorba despre două autostrăzi, o cale ferată şi linia de metrou până la Otopeni. Într-o scrisoare adresată ministrului Transporturilor, comisarul european pentru politică regională Corina Crețu critică pe un ton vehement autoritățile române.

Oficial, absorbţia fondurilor de dezvoltare pentru primul trimestru din an este puţin peste 1% şi vine după ce anul trecut a fost cel mai prost pentru investiţii publice din ultimul deceniu.

Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, critică modul în care sunt planificate şi puse în practică proiectele la București. Exemplul negativ este autostrada Lugoj - Deva, unde licitaţia a pornit fără acordul de mediu, iar construcţia a fost parţial blocată.

Teoretic, de anul viitor vom avea autostrada de la Nădlac la Sibiu, însă cu o “pauză” de 9 km. Asta din cauza Companiei de Drumuri, care a scos la licitaţie şi a semnat contractul înainte să primească avizul de mediu.

Atunci când a venit, acest aviz a impus construirea unor tunele, care costă însă de 10 ori mai mult şi care vor fi scoase separat la licitaţie. Aşa că acum şantierul Autostrăzii A1 se opreşte brusc, iar specialiştii spun că porţiunea lipsa de 9 kilometri nu poate fi terminată mai devreme de 5 ani.

În ciuda avertismentelor clare ale Comisiei, Compania de Drumuri a făcut din nou licitaţie fără să aibă avizul de mediu şi pentru autostrada Sibiu-Pitesti, loturile 1 şi 5. “Vă rog să interveniţi şi să puneţi capăt acestei practici” scrie Corina Creţu.

În caz contrar, pentru că proiectele sunt foarte slabe şi întârziate, am putea pierde definitiv fondurile. Este vorba despre 35% din întreaga alocare de peste 20 de miliarde de euro.

Scrisoarea comisarului Corina Creţu a venit pe 25 aprilie 2018 la Guvern şi abia marți, pe 15 mai, a stârnit reacţii deoarece abia acum a apărut în presă. La Ministerul Transporturilor au fost chemaţi toţi directorii din ministere responsabili de achiziţii, plus cei de la Compana de Drumuri.

La discuţii au fost şi Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, dar şi ministrul Transporturilor, Lucian Șova. Discuţiile au fost cel puţin aprinse, potrivit unor surse.

O reacţie a venit de la vicepremierul Graţiela Gavrilescu, ministru al Mediului. În opinia sa, lupta împotriva corupţiei ar fi frânat dezvoltarea ţării.

Grațiela Gavrilescu: “Construcţia de autostrăzi, care în paranteză fie spus, ne-ar fi utile pentru ca toată creşterea economică s-o punem în operă. Este că mi-am pus întrebarea şi bine aţi spus în raport, ”de ce oare noi nu?” Am luat conceptul anticorupție şi l-am transformat în repercutarea dezvoltării.”

Anul acesta, potrivit datelor de la Finanţe, România a absorbit aproape 300 de milioane de euro din 30 de miliarde fonduri europene, adică 1%.