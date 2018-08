Operatorul low-cost Blue Air și-a modificat forma de organizare juridică din Societate cu Răspundere Limitată, în Societate pe Acțiuni. De asemenea, numele companiei a fost schimbat, a anunțat compania.

“Ca o continuare firească a eforturilor noastre de aliniere a structurii organizaționale a companiei la nivelul actual de operare, suntem bucuroși să anunțăm că, prin decizia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 3 august 2018, Blue Air și-a schimbat forma de organizare juridică din S.R.L. în S.A. Pentru a marca acest pas am ales și un nume nou, care ne redefinește mai bine identitatea: Blue Air Aviation. Compania noastră are mixul câștigător între viziune, o echipă profesionistă și pasageri loiali. Am încrederea că vom continua să ne dezvoltăm sănătos și să creștem compania cu succes și de la acest nivel înainte”, a declarat Gheorghe Răcaru, director general Blue Air.

Schimbarea anunțată de Blue Air face parte din strategia pe termen lung a companiei de a-și consolida poziția și de a deveni un puternic operator aerian paneuropean.

Unul dintre cele mai cunoscute branduri românești, Blue Air estimează pentru 2018 peste 5,5 milioane de pasageri și o cifră de afaceri de 460 de milioane de euro, ambii indicatori în creștere cu 10% față de anul 2017.

Echipa Blue Air are aproximativ 1.500 de angajați, dintre care peste 800 sunt personal navigant. În anul 2016, Blue Air a devenit cea mai mare companie aeriană românească, depășind în premieră compania de stat Tarom după numărul de pasageri transportați, statut pe care și-l menține și astăzi.

Blue Air și-a început activitatea pe 13 decembrie 2004, în prezent operând peste 106 de rute în Belgia, Cipru, Danemarca, Franța, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Norvegia, Marea Britanie, Portugalia, România, Suedia și Spania. În cei peste 13 ani de activitate, Blue Air a transportat peste 21 de milioane de pasageri, iar în anul 2017 a transportat 5.061.790 pasageri.

Compania are nouă baze operaționale, în București, Bacău, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Larnaca, Liverpool, Torino și Alghero. Blue Air a primit certificarea IATA Operational Safety Audit (IOSA) din partea International Air Transport Association (IATA) pentru standarde excepționale de operare și este membru cu drepturi depline IATA. Blue Air operează o flotă de 29 de aeronave Boeing 737.

Destinații Blue Air în 2018:

- din București: Bacău, Barcelona, Birmingham, Bordeaux, Bruxelles, Castellon, Catania, Cluj-Napoca, Copenhaga, Dublin, Florența, Glasgow, Hamburg, Helsinki, Iasi, Köln-Bonn, Larnaca, Lisabona, Liverpool, Londra Luton, Lyon, Madrid, Malaga, Milano Linate, Napoli, Nisa, Oradea, Oslo, Paris Beauvais, Palma de Mallorca, Roma Fiumicino, Stockholm Arlanda, Stuttgart, Tel Aviv, Torino, Valencia.

- din Bacău: București, Bologna, Bruxelles, Dublin, Liverpool, Londra Luton, Milano Bergamo, Madrid, Roma Fiumicino, Torino.

- din Cluj-Napoca: Birmingham, București, Constanța, Dublin, Liverpool, Londra Luton, Nisa, Tel Aviv.

- din Constanța: Bruxelles, Cluj-Napoca, Milano Bergamo, Oradea, Paris, Timișoara.

- din Iași: Barcelona, Bruxelles, București, Köln-Bonn, Londra Luton, Milano Bergamo, Munchen, Paris, Roma Fiuminino, Torino, Constanța.

- din Larnaca: Atena, Birmingham, Bucuresti, Londra Luton, Salonic.

- din Liverpool: Alicante, Bacau, Bucuresti, Cluj-Napoca, Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Malaga, Palma de Mallorca.

- din Sibiu: Stuttgart.

- din Torino: Alghero, Bacău, Bari, București, Catania, Iași, Ibiza, Lamezia Terme, Lisabona, Stockholm, Londra Luton, Madrid, Malaga, Napoli, Palma de Mallorca, Pescara, Reggio Calabria, Trapani, Sevilia, Stockholm Arlanda, Paris Charles de Gaulle.

- din Alghero: Roma Fiumicino.