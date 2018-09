"Este adevărat, una dintre probleme este (...) infrastructura, am discutat despre autostrada Piteşti-Sibiu. Am explicat că, într-adevăr, pe tronsonul doi şi trei mai sunt probleme. Pentru a vedea exact care sunt aceste probleme, am trimis Corpul de control al primului-ministru, pentru a vedea care sunt obstacolele, dacă ele într-adevăr există, dar şi pentru a avea o imagine clară, pentru a înlătura anumite obstacole în calea efectuării acestei autostrăzi", a declarat Viorica Dăncilă, în timpul unei vizite la Uzina Dacia de la Mioveni, potrivit Agerpres