Numărul pasagerilor companiei Tarom a crescut cu 22% în primul trimestru, rata de încărcare a avioanelor a urcat cu peste 11% şi este primul an în care există o perspectivă reală de a reveni pe profit, după 10 ani de pierderi, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, potrivit Agerpres

"Este primul an în care avem o perspectivă reală de a reveni pe profit la finalul anului, după 10 ani de pierderi. Numărul pasagerilor pe primul trimestru a crescut cu 22%, rata de încărcare a avioanelor a crescut cu peste 11%, compania are încă două aeronave de ultimă generaţie şi este în discuţie pentru încă un pachet, iar cele două avioane A 310 care ştiţi că stau de ani în vederea casării au fost vândute. Unul dintre ele deja şi-a luat zborul către un beneficiar, iar celălalt urmează să facă acelaşi lucru. Deci, totuşi se mai întâmplă lucruri la Ministerul Transporturilor", a răspuns Şova, la acuzaţiile aduse în moţiunea simplă intitulată "Ministerul Transporturilor sub PSD este Ministerul Anti-Autostrăzi", iniţiată de USR.

Operatorul aerian naţional Tarom a anunţat luni, că a vândut două aeronave Airbus A310 către compania Armenia Airways Aircompany, valoarea tranzacţiei fiind de 5,48 milioane de dolari.

"Valorizarea acestor active reprezintă un pas strategic important pentru Tarom, cu atât mai mult cu cât unul dintre obiectivele noastre majore în perioada următoare îl constituie optimizarea costurilor logistice şi creşterea performanţei businessului Tarom. Această valorizare este oportună nu doar prin prisma ofertei obţinute - foarte avantajoasă pentru compania noastră - cât şi prin eliminarea costurilor de conservare şi a costurilor aferente lucrărilor de întreţinere pentru cele două aeronave, care în doar jumătate de an ajung la peste 9 milioane de USD", a declarat directorul general al Tarom, Werner Wolff.

Pe de altă parte, la începutul lunii iunie, două aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation) au intrat în exploatarea Tarom. Plata pentru cele două aeronave va începe peste doi ani, timp în care compania va putea utiliza la capacitate maximă potenţialul de transport de pasageri pe rutele existente şi alte rute noi.

Aeronavele au fost achiziţionate în leasing operaţional de la compania Boeing, pentru o perioadă de şapte ani, în baza evaluării ofertelor primite din piaţă, cu respectarea regulamentului privind încheierea contractelor de achiziţie/mixte de aeronave, aprobat prin decizia directorului general Tarom.

Aeronavele noi pot transporta până la 160 de pasageri pe o distanţă maximă de 2.300 de mile nautice (4259,6 km).

La acest moment, Tarom este singura companie din România care cuprinde în flotă aeronave tip Boeing 737-800 NG cu această configuraţie şi utilare premium: 16 locuri la clasa business, scaune echipate cu prize USB, ecrane pentru entertainment montate în tetierele scaunelor şi multe alte facilităţi pentru confortul şi plăcerea pasagerilor.