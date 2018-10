Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, spune că în fiecare an se strică peste 300 de kilometri de cale ferată şi tot anual sunt reparaţi doar 16 kilometri.

El a precizat, totodată, că cei 23.000 de angajaţi ai companiei care administrează infrastructura feroviară ar putea repara calea ferată dacă ar exista resursa bugetară aferentă. El a solicitat CFR SA ca bugetul de anul viitor să fie realizat pe proiecte, nu pe fond de salarii, screi News.ro

Lucian Şova a declarat că, începând de la 1 iulie 2019, va exista o ofertă mai largă de transport pe calea ferată şi din partea altor operatori, în afara celor existenţi în prezent pe piaţă.

“Vreau să menţionez că acest Regulament 1370 nu se referă doar la transporturile regulate de pasageri pe rutier, se referă şi la transportul de pasageri pe calea ferată. Deja am avut discuţii şi cu componenta sindicală şi cu componenta managerială, unde deja pregătim legislaţie şi vom implementa legislaţie tot în acest sens, de liberalizare. Începând de la 1 iulie 2019 vor găsi consumatorii români o ofertă mai largă de transport şi pe calea ferată din partea şi a altor operatori decât cei care sunt astăzi, fie că e vorba de compania naţională şi cei câţiva operatori privaţi”, a afirmat ministrul Transporturilor.

El a spus că dacă va exista susţinerea bugetară corespunzătoare atunci pot fi reduse foarte multe restricţiile de viteză care sunt în prezent în vigoare pe calea ferată.

“În măsura în care voi avea susţinere bugetară corespunzătoare, avem capacitatea să reducem foarte mult din restricţiile de viteză care operează astăzi. Dincolo de modernizarea magistralei care duce capabilităţile de operare la 120 de kilometri pe oră pentru trenuri de marfă, 160 kilometri pe oră pentru trenuri de pasageri, desigur că va trebui să avem şi materialul rulant corespunzător exploatării pe acest tip de linii. Dacă am avea resursă suficientă, în compania de Căi Ferate SA, cea care administrează infrastructura, sunt 23.000 de angajaţi. Aceşti oameni pot repara, pot construi cale ferată măcar la standardele pe care le-am avut în 1990”, a mai spus ministrul.

El a precizat că au fost peste 200 de restricţii de viteză anulate în ultima perioadă, menţionând că anual se strică peste 300 de kilometri de cale ferată şi se repară 16 kilometri pe an.

“Reducerea restricţiilor se face şi în aceste zile. Au fost peste 200 de restricţii anulate, au fost refăcute condiţiile. Însă, aşa cum am mai spus-o, se strică şi este evaluat acest lucru peste 300 de kilometri de cale ferată în fiecare an şi cu resursa bugetară pe care ministerul, compania au pus-o la dispoziţie se repară în jur de 16 kilometri. Am cerut companiei de Infrastructură Căi Ferate să-şi proiecteze bugetul pentru anul viitor şi face acest lucru, nu pe fond de salarii, ci pe proiecte. Sunt 23.000 de oameni care astăzi păzesc nişte macaze în loc să construiască, în loc să repare, doar păzesc nişte macaze sau nişte linii afectate şi se uită, aproape metaforic o spun, după trecerea fiecărui tren dacă mai trebuie redusă viteza”, a menţionat ministrul Lucian Şova.