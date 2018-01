Finalizarea lucrărilor la metroul din cartierul bucureştean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Şova, într-un interviu acordat RFI, susţinând că nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primăria Capitalei.

În iulie 2017, Metrorex a finalizat săpăturile la tunelul Magistralei 5 din Drumul Taberei, anunţând că, în a doua parte a anului 2018, metrourile vor fi puse în circulaţie pe traseul Râul Doamnei – Eroilor.

Şova a fost întrebat ce le transmite locuitorilor din cartierul bucureştean în legătură cu acest subiect, în condiţiile în care au existat mai multe amânări.

”Le transmit că în măsura capacităţilor mele administrative, acest lucru nu va mai dura mult”, a declarat Şova, citat de News.ro

Ministrul a precizat că îşi propune să-i încurajeze ”cu toate metodele posibile” pe cei care răspund în mod direct de acest subiect să respecte termenele.

”Am luat la cunoştinţă de o serie de condiţionalităţi pe perioada cât m-am pregătit pentru preluarea mandatului. Există o problemă legată de achiziţionarea sistemului de siguranţă. Încă înainte de a fi ministru, cei cu care am vorbit de la companie mi-au prezentat lucrurile de o anumită manieră. Nu pot să spun că m-au convins 100%. Trebuie să evaluez şi deocamdată bucureştenilor le spun că îi rog ca cel puţin încă două luni de zile să aibă încredere în capacitatea mea de a evalua şi de a organiza”, a declarat Şova, în interviul acordat RFI.

Lucrările la Magistrala 5 au început în 2011, primul termen de finalizare a lucrărilor fiind 2014. Termenul a fost amânat de mai multe ori, în luna noiembrie 2016 autorităţile susţinând că lucrările vor fi terminate la finalul anului 2017.

Totodată, Şova a spus că nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primăria Capitalei.

”Nu exclud acest lucru, dar fără ca... pe de altă parte dacă există condiţionalităţi, pentru că specialiştii de la metrou mi-au vorbit şi de o serie de chestiuni care ţin de ordin tehnic şi de nişte chestiuni care ţin de modul în care vor funcţiona finanţările pe care metroul le-a contractat deja şi încă ceva mai mult se vorbeşte în general despre transferarea metroului la municipalitate, însă nu m-am lămurit clar dacă asta ar însemna şi componenta de exploatare şi componenta de întreţinere şi dezvoltare a infrastructurii, pentru că şi acesta este un aspect”, a afirmat Şova.

Ministrul a precizat că a transfera compania cu totul este una, dar a transfera doar componenta de exploatare a ramelor de metrou şi componenta comercială este altceva.

”Trebuie să definesc şi să am o discuţie cu doamna Firea pe acest subiect, însă declar că nu exclud nici una din posibilităţi, nu am nici o idee preconcepută, îmi doresc ca metroul să funcţioneze sub autoritatea cea mai eficientă cu putinţă. Aşa cum funcţionează astăzi ştim. Îmi doresc doar să nu cumva să comit o greşeală”, a afirmat Şova.