Operatorul low-cost românesc Blue Air anunță retragerea din funcție a directorului general Gheorghe Răcaru și nominalizarea domnului Marius Puiu în funcția de director general al companiei.

Gheorghe Răcaru a decis, la vârsta de 70 de ani, și după 48 de ani dedicați aviației, să se retragă din funcția executive, informează compania.

A fost director general al Blue Air încă de la înființarea companiei (13 decembrie 2004) și și-a menținut funcția până în pezent, cu o pauză în perioada 2009-2013.

“Să fiu în fruntea Blue Air a fost pasiunea și o parte a identității mele timp de foarte mulți ani. A fost un privilegiu să conduc această echipă talentată și sunt mândru că am avut oportunitatea să lucrez cu oamenii talentați pe care Blue Air îi are. Decizia de astăzi vine după câteva luni de reflecție. Atât eu, cât și Marius, împărtășim aceeași viziune în ceea ce privește viitorul companiei și am încredere că Blue Air va continua să prospere și de aici înainte”, a precizat Gheorghe Răcaru.

“Este o onoare preluarea acestei funcții și accept cu recunoștință noua responsabilitate. În ultimii ani, am avut ocazia să lucrez alături de domnul Răcaru și sunt pregătit să dau tot ce este mai bun pentru a-i călca pe urme și pentru a conduce compania spre noi orizonturi”, a spus Marius Puiu, noul director general al Blue Air.

Marius Puiu lucrează în aviație din 1986, când a fost angajat la Tarom ca inginer de zbor. Începând cu anul 1993 s-a dedicat mediului privat, s-a specializat în managementul afacerilor și a condus mai multe companii. În urmă cu zece ani, Marius Puiu s-a alăturat echipei Blue Air ca pilot de Boeing 737, iar din 2013 a devenit unul dintre cei patru acționari ai companiei.

În ultimii cinci ani, Marius Puiu a fost pilot comandant, a devenit instructor de zbor, iar din primăvara acestui an a fost numit Chief Operations Officer, în subordinea căruia s-au aflat diviziile Flight Operations, Ground Operations și Control Center Operations.

Blue Air și-a început activitatea pe 13 decembrie 2004, iar în prezent operează peste 100 de rute în Belgia, Cipru, Danemarca, Franța, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Norvegia, Marea Britanie, Portugalia, România, Suedia și Spania. Compania are 1.400 de angajați și nouă baze operaționale, în București, Bacău, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Larnaca, Liverpool, Torino și Alghero. Blue Air a primit certificarea IATA Operational Safety Audit (IOSA) din partea International Air Transport Association (IATA) și este membru cu drepturi depline IATA. Blue Air operează o flotă de 30 de aeronave Boeing 737.