Acest tip de propulsie constă în utilizarea unui câmp electric pentru a accelera ionii (particule încărcate) care intră în coliziune cu aerul, creând un "vânt" care determină zborul avionului.

Silenţios, acest avion are numeroase avantaje: piesele sale mecanice nu trebuie să fie mobile, nu este dotat cu motor cu combustie, nu consumă deci combustibil şi nu produce emisii poluante. Avionul poate avea succes în cazul în care cercetătorii reuşesc să transforme testul pe o scară mai largă.

Prototipul experimental, prezentat miercuri în revista Nature, este un fel de dronă formată dintr-o aripă, care susţine un dispozitiv de propulsie prin cablu, cuplat la o baterie de înaltă tensiune care produce vânt ionic.

Avionul, a cărui aripă are o dimensiune de cinci metri, are o greutate de 2,45 kilograme şi a reuşit să parcurgă până la 55 de metri la o viteza de 4,8 metri pe secundă în timpul unei serii de zboruri de testare în SUA efectuate de către o echipă a MIT (Massachusetts Institute of Technology).

"Acesta este primul zbor extins al unei aeronave care utilizează propulsia electroaerodinamică", a subliniat Steven Barrett, de la departamentul aeronautic al MIT.

"Viitorul aviaţiei nu ar trebui să stea în lucruri precum elicele şi turbinele. Ar trebui să semene mai degrabă cu Star Trek, cu un fel de strălucire albastră şi ceva care planează în aer", a spus el.