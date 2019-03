De Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, InfoCons îndeamnă toţi consumatorii din România să nu achiziţioneze niciun produs sau serviciu vineri, începând cu ora 15:00, timp de 15 minute, Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor alăturându-se astfel protestului "România vrea autostrăzi".

"Mişcarea de Protecţia consumatorilor răspunde provocării şi se alătura acţiunii din 15 Martie, ora 15:00, timp de 15 minute! În data de 15 Martie - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, ora 15:00, timp de 15 minute toţi consumatorii din România să nu mai achiziţioneze niciun produs sau serviciu. Măcar în această zi să fim uniţi şi să fim cu adevărat consumatori activi, să ne apărăm drepturile şi să putem schimba ceva! România este pe primele locuri la obezitate infantilă, boli cardiovasculare şi cancer", precizează InfoCons.

Membrii Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT) opresc vineri activitatea pentru 15 de minute în semn de solidaritate cu protestul "România vrea autostrăzi".





"Transportul de mărfuri şi pasageri, circuitul sanguin al economiei, nu poate funcţiona fără autostrăzi! În data de 15.03.2019, la ora 15,00 sună ceasul 'Deşteptarea!' pentru toţi factorii de decizie din toate guvernele de până acum şi în special pentru guvernarea actuală, care nu a prevăzut bani suficienţi în buget pentru construcţia de autostrăzi ! Cine este responsabil pentru moartea a 60.000 de oameni , cauzată în mare parte de lipsa autostrăzilor !?", subliniază FORT.

Agenţia de turism Paralela 45 a anunţat, de asemenea, că se alătură campaniei "România are nevoie de autostrăzi" prin întreruperea lucrului timp de 15 minute. În timpul protestului, angajaţii vor purta discuţii cu clienţii aflaţi în agenţiile proprii însă nu vor putea fi făcute rezervări online.

'Avem cei mai puţini turişti străini din Europa, 2,8 milioane la finalul anului trecut, în timp ce vecinii noştri bulgari au avut 9,2 milioane, iar în Ungaria s-au înregistrat 12 milioane. Fără autostrăzi nu există turism în România, nici de incoming, nici intern. În timp ce noi avem puţin peste 800 de kilometri, Ungaria are dublu, Polonia peste 3.000 de km, Franţa are 12.000 de km. După noi sunt Serbia, Slovenia, Albania. E ruşinos să fii la coada clasamentelor, #şieu cred că România are nevoie de autostrăzi", a declarat Alin Burcea, CEO Paralela 45.

Asociaţia Recolamp a anunţat şi ea că se alătură campaniei iniţiate de omul de afaceri sucevean iar pe 15 martie membrii echipei întrerup munca pentru a trage un semnal de alarmă asupra problemelor generate de lipsa de autostrăzi.

"Ne-am alăturat acestei idei nu numai pentru că şi noi vrem autostrăzi în România, ci şi pentru că e nevoie să fim cât mai mulţi care transmitem acest mesaj vineri. Reţeaua de parteneri Recolamp acoperă întreaga ţară şi noi ştim foarte bine cât de mult timp pierdem în trafic când plecăm în deplasări şi ce uşor ar fi totul dacă am avea autostrăzi. Nemulţumirea lui Ştefan Mandachi este a tuturor şi e important să se audă asta tare şi răspicat", a declarat Anca Lupusavei, Marketing Manager la Recolamp.

Asociaţia Recolamp este prima organizaţie care colectează şi reciclează deşeuri din echipamente de iluminat în România.

Retailerul danez de mobilier şi decoraţiuni pentru casă JYSK România se alătura campaniei pentru construcţia de autostrăzi, iar cei peste 800 de angajaţi ai săi îşi vor întrerupe activitatea vineri timp de 15 minute. Acţiunea vizează cele 73 de magazine din ţară, Departamentul de Customer Service şi sediul central din Bucureşti, a anunţat compania.

"Existenţa autostrăzilor care să lege oraşe cheie ale ţării, precum şi ţara noastră de restul Europei, este o chestiune din ce în ce mai stringentă. Pentru un retailer, autostrăzile înseamnă un timp de livrare mai scurt, costuri de transport mai mici, un impact mai mic asupra mediului şi drumuri făcute în siguranţă. Credem că fiecare persoană care locuieşte în România este afectată, într-un fel sau altul, de faptul că nu avem autostrăzi, fie că pleacă în vacanţă cu maşina şi petrece pe drum mult mai multe ore decât este necesar, fie că aşteaptă un colet care trebuie livrat din alt capăt al ţării sau pur şi simplu plăteşte mai mult pe un produs, pentru că preţul de la raft reflectă şi preţul transportului", a declarat Alex Bratu, Country Manager JYSK România şi Bulgaria.

"România vrea autostrăzi #şîeu" este o campanie iniţiată de omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi. Prin mobilizarea unei echipe de 17 oameni, Mandachi a construit un metru de autostradă la Suceava, într-o singură zi. Ulterior, omul de afaceri a anunţat că, pe 15 martie, începând cu ora 15,00, va întrerupe activitatea timp de 15 minute în întregul lanţ de restaurante pe care îl deţine, în semn de protest faţă de lipsa autostrăzilor din Moldova şi din întreaga ţară. Totodată, el i-a provocat şi pe alţi oameni de afaceri din ţară să-i urmeze exemplul.