Sindicaliştii de la metrou ar putea intra în grevă de avertisment, cel mai devreme joi dimineaţă, timp de două ore, dacă se ia o decizie în acest sens în Consiliul General, a declarat, luni, liderul Unităţii Sindicatului Liber Metrou (USLM), Ion Rădoi.

"Nu va avea un efect deosebit asupra călătorilor, pentru că va dura două ore, dar este foarte importantă greva propriu-zisă, greva generală care, într-adevăr, înseamnă a periclita circulaţia în Bucureşti pentru cei circa 700.000 de călători pe care îi transportăm zilnic. Trebuie să anunţăm cu 48 de ore înainte din momentul în care luăm hotărârea şi asta se va întâmpla după ora 12:00 în cursul zilei de azi şi ea (greva de avertisment - n. r.) va fi ca de obicei între orele 4:00 şi 6:00 dimineaţă, două ore, pentru că aşa prevede legea. Practic, greva de avertisment ar afecta călătorii doar o oră, pentru că circulaţia metroului începe la 5:00, însă noi suntem obligaţi să întrerupem la 4:00, ca oamenii să nu intre în staţii, pe de o parte. Pe de altă parte, în perioada 4:00 - 5:00 avem probele pe care le facem, avem evacuare de tunel, deci trenurile se mişcă de la ora 4:00", a spus Rădoi, citat de Agerpres

Întrebat dacă greva de avertisment va avea loc în această săptămână, liderul sindical a răspuns: "Cu siguranţă va fi săptămâna acesta. Dacă se hotărăşte azi ca să aibă loc, va fi săptămâna asta, joi cel mai devreme, pentru că trebuie 48 de ore. Înseamnă joi dimineaţă".

Ion Rădoi a menţionat că sindicaliştii sunt dispuşi să negocieze în continuare pentru a găsi soluţii la revendicările lor.

"Suntem dispuşi, probabil şi dânşii (managementul Metrorex - n. r.) intenţionează acelaşi lucru, ca să negociem în continuare să găsim o soluţie. Este foarte important să fie evitată greva generală. Greva de avertisment nu este atât de dureroasă, este destul de importantă cealaltă", a subliniat el.

În ceea ce priveşte revendicările de natură salarială, respectiv o creştere a salariilor, sindicalistul a precizat că s-a ajuns la o ultimă cifră, spre 18% de la care nu sunt dispuşi să facă "prea mari concesii".

"Am plecat de la 42% - şi nu am plecat noi de la cifra asta. Am justificat-o şi vă mai spun încă o dată. Este vorba de acel 37% la care s-a ajuns la o anumită concluzie din partea Guvernului României atât pentru o parte din salariaţi - care la ora actuală n-am a le reproşa ceva, vorbim despre cei din domeniul bugetar, deci cei care chiar nu produc nimic, despre o parte dintre pensionari, plus faptul că 5% este un alt procent care a fost înaintat de către Comisia naţională de Statistică ca reprezententând.... deci 42 de procente. De aici a apărut această cifră, nu am inventat-o. Am ajuns la o ultimă concluzie: spre 18%. Vom discuta la ora 12:00 cu Consiliul General. Nu suntem dispuşi să facem prea mari concesii. Nu vrem să mai cerşim indicele de inflaţie, în condiţiile în care ai tot felul de preţuri ca în statele dezvoltate şi salarii din Bangladesh. Deci, am spus-o şi o repet: nu ne mai vindem forţa de muncă sub un anumit nivel", a avertizat Ion Rădoi.

Potrivit acestuia, în caz de grevă generală se va asigura o treime din program, pentru că este greu să se aplice din punct de vedere al numărului de trenuri.

"Trebuie să asigurăm o treime la greva generală, deci ceea ce va însemna de la 4:00 până la ora 16:00 (grevă - n. r.), adică se va circula doar după-amiaza. Ar fi dificil să discutăm despre tronsoane, adică să îi nedreptăţeşti pe alţii, deci discutăm despre program", a explicat acesta.