Sindicaliştii de la Unitatea-Sindicatul Liber din Metrou (USLM) pichetează joi şi vineri Ministerul Transporturilor, acuzând indiferenţa autorităţilor faţă de problemele grave cu care se confruntă metroul bucureştean.

Preşedintele Sindicatului USLM, Ion Rădoi, a declarat miercuri că toate cele 13 trenuri de metrou CAF ar trebui retrase din circulaţie, întrucât au probleme la computerul de bord care le poate face imposibil de controlat şi care au dus la deraierea unui tren în ianuarie.

Acestea sunt cele mai noi trenuri achiziţionate de Metrorex, care circulă cu preponderenţă pe Magistrala 2 Pipera-Berceni.

Liderii USLM le-au arătat jurnaliştilor cum arată trenul de metrou CAF care, pe 26 ianuarie 2019, a deraiat, a zburat practic şi s-a izbit cu 50 de kilometri pe oră de zidul de la depoul IMGB, din cauza unei defecţiuni la computerul de bord. Trenul, care circula fără călători la momentul respectiv, este şi acum suspendat şi contorsionat pe un perete lateral al depoului.

În replică, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a spus că motivul pentru care protestează sindicaliştii de la metrou nu are legătură cu garniturile, ci este legat de spaţiile comerciale.





"Nu este nicio problemă cu garniturile. A ieşit şi directorul de la Metrorex cu declaraţii. Eu cred că dânşii (sindicaliştii de la Metrou - n. r.) au un alt motiv pentru care protestează şi este legat de spaţiile de la metrou. Spaţiile de la metrou vor fi scoase la licitaţie - se va face o procedură transparentă pentru acele spaţii. Nu se pot da să le gestioneze cineva. Dacă vin şi dânşii, participă, câştigă şi se găseşte o formulă legală...Eu vă spun ce-mi spune mie lumea de la Metrorex, oamenii pe care-i am la companie. Eu ştiu că supărarea mare e pentru spaţii", a spus Cuc, la TVR 1, potrivit Agerpres

Şeful de la Transporturi a adăugat că trebuie să se întâlnească şi să discute cu sindicaliştii, însă nu poate face asta "de pe un picior de şantaj şi de presiune".

"Eu nu am nicio problemă cu sindicatele. Inclusiv azi am discutat cu transportatorii şi discut şi cu cei de la Metrorex, dar nu pot să discut pe un picior de şantaj şi de presiune. Haideţi să vedem. Eu vă spun atât: că trebuie să ne punem la masă, să discutăm, au primit majorări salariale în fiecare an, îi respectăm, îi sprijinim, îi ajutăm, dar trebuie să avem nişte discuţii constructive, nu doar pe bază de ambiţie", a susţinut el.