O parte dintre aeronave vor fi livrate în jurul anului 2023, a precizat Tarom.

Acordul a fost semnat la Farnborough (Marea Britanie), unde luni s-a deschis cel mai mare salon aeronautic din lume.

“Comanda de astăzi face parte dintr-un contract mai amplu care, pe lângă cumpărarea celor cinci aparate Boeing 737-MAX 8, prevede și începerea procedurilor pentru ca Direcția Tehnică a Tarom să devină partener oficial Boeing, precum și achiziția în leasing operational a celor două aeronave 737-800 Next Generation, aflate deja în flota companiei”, a anunțat Ministerul Transporturilor, într-un comunicat.

“Cele cinci noi aparate de zbor 737 MAX 8 ne promovează în rândul jucătorilor importanți de pe piața transporturilor aeriene. Este un contract pe care îl consider un pas decis din partea Tarom în direcția corectă”, a declarat ministrul Lucian Șova.

Modelul Boeing 737 MAX 8 este dotat cu motoare de tehnologie avansată și este îmbunătățit pentru a oferi mai mare eficiență și fiabilitate.

Directorul general al companiei de stat, Werner Wolff, declara, la ănceputul lunii, într-un interviu pentru News.ro , că Tarom analizează deschiderea unor noi rute de zbor în următoarele luni şi anunţă investiţii în dezvoltarea flotei.

Wolff anunța atunci că operatorul de stat este în negocieri avansate pentru cumpărarea a încă cinci aeronave. În plus, alte 13 avioane vor sosi în flota companiei cel mai probabil anul viitor.

”Vom deschide în acest an noi rute de zbor, interne şi externe. Din această vară, Tarom are zboruri directe spre Stuttgart, din Sibiu sau Timişoara şi la Paris, din Cluj şi Timişoara. De asemenea, am deschis rutele Cluj-Iaşi, Iaşi-Timişoara. Iar pentru acest sezon estival, Constanţa este conectată la Satu Mare, prin cursele Tarom”, a declarat Werner Wolff.

Acesta ia totodată în calcul şi o cursă direct spre Asia, despre care spune că e rentabilă. Tarom ia în calcul şi o colaborare cu Air Canada, care a lansat în iunie o cursă directă între Bucureşti şi Canada.

”Va fi o colaborare pe partea de code-share. (Tarom va avea acces la cursele Bucureşti-Toronto şi Bucureşti-Montreal, curse operate de Air Canada, n.r.)”, a precizat Wolff.

În plus, el afirmă că va respecta strategia de mărire a flotei. Tarom operează în prezent pe zborurile externe şi interne cu o flotă compusă din 25 de aeronave.

”Ne dorim avioane cu maximum şase ani vechime, care sunt, practic, ca noi, pentru că pot zbura 40 de ani. Nici nu am cum să aduc acum un avion cu zero mile zburate, el nu există, pentru că toată producţia este prevândută până în 2023”, a afirmat Werner Wolff.

În plus, compania va negocia cu mai mulţi producători pentru alte 9 până la 13 aeronave şi vrea să înlocuiască cele nouă ATR-uri din dotare.

În iunie, în flota Tarom au mai intrat două aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation) , achiziţionate în leasing operaţional pentru o perioadă de şapte ani.