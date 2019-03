Werner Wolff a anunţat, joi, că şi-a încheiat mandatul de director general al companiei Tarom după un an şi patru luni, perioadă în care a reuşit să inverseze trendul descendent pe care se afla operatorul aerian în 2017.

"Consider că un gest corect faţă de angajaţi Tarom, faţă de opinia publică şi faţă de toţi pasagerii companiei noastre este să anunţ, public, finalul mandatului meu în funcţia de director general al companiei naţionale Tarom. La un an şi patru luni de la preluarea conducerii companiei, încep prin a mulţumi tuturor angajaţilor Tarom, care prin muncă şi dedicare au reuşit să inverseze trendul descendent în care ne aflam în 2017. Aceleaşi mulţumiri le transmit reprezentanţilor presei, fără de care nu am fi reuşit să comunicăm transparent şi clar cu românii, de multe ori în situaţii limită, în care informaţia corectă contează enorm", a afirmat Wolff, într-o declaraţie de presă.

De asemenea, fostul şef al companiei a ţinut să precizeze că Tarom a obţinut în 2018 cele mai mari venituri din ultimii şapte ani şi a fost "gazda" a peste 2,8 milioane de pasageri.

"Nu în ultimul rând, doresc să îmi manifest public mulţumirea şi aprecierea faţă de toţi pasagerii care au ales să investească încredere în Tarom pe parcursul acestor luni. În 2018, Tarom a fost gazda a peste 2,8 milioane de pasageri. Fără susţinerea şi încrederea dumneavoastră, Tarom nu ar fi reuşit să obţină cele mai mari venituri din ultimii şapte ani, în 2018. În nume personal, apreciez încrederea cu care am fost învestit de către acţionarul companiei Tarom şi de către echipa mea, alături de care am reuşit să obţinem rezultate importante în această companie", a adăugat acesta.

Florin Susanu a fost numit joi de Consiliul de Administraţie al Tarom în funcţia de director general provizoriu şi accountable manager al companiei, informează operatorul aerian.

"Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Tarom a numit, în şedinţa de astăzi, 21 martie a.c., un nou director general provizoriu şi accountable manager în persoana comandantului instructor de zbor Florin Susanu. În prezent, Florin Susanu este director al Direcţiei Zbor din cadrul companiei naţionale", se menţionează în comunicat.

Totodată, reprezentanţii companiei precizează că toate aeronavele Tarom sunt licenţiate şi operează fără nicio modificare a orarului de zbor.

"Profităm de acest moment pentru a pune stop speculaţiilor din mass-media privind operarea aeronavelor companiei. Aeronavele noastre sunt licenţiate şi operează în continuare fără nicio modificare a orarului de zbor", spun aceştia.

Florin Susanu a mai ocupat funcţia de director general provizoriu al companiei Tarom, cu un mandat iniţial de o lună, el fiind numit în această poziţie pe data de 21 august 2017, după demisia lui Eugen Davidoiu.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, miercuri seara, că noul director general al Tarom va fi un om din domeniu, un om de meserie, care va ţine cu compania aeriană.

"Noul director general de la Tarom va fi mâine...(...) va fi un om care va ţine cu Tarom-ul, este din domeniu. (...) O să vedeţi că este un om de meserie. Eu vă spun atât: ce a fost până acum, a fost la Tarom epoca lui Tudose", a mai spus el.

