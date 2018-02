Traficul aerian din România a crescut cu un sfert anul trecut şi a depăşit 20 de milioane de pasageri. Însă, în acelaşi timp, se înmulţesc şi zborurile cu probleme, întârziate sau anulate.

Dintre cei care au fost în aceste situaţii neplăcute, doar unu la sută au cerut despăgubiri, spun companiile de profil, deşi puteau obţine sume importante.

O directivă europeană obligă companiile aeriene vinovate să plătească până la 600 de euro fiecărui pasager. Călătorii cred însă că e complicat să îşi ceară drepturile, deşi procedura e simplă.

Zborurile spre Turcia le-au încurcat planurile cel mai mult românilor, anul trecut. Au fost întârzieri de peste 14 mii de minute, cumulat, adică 10 zile. 26% dintre zborurile cu şi dinspre România au fost întârziate sau anulate.

Pe următoarele locuri la călătorii cu probleme sunt cursele spre Viena şi Munchen. Iar pe plan intern, cursa București-Timișoara este pe primul loc la întârzieri. Şi totuşi, doar 1% dintre pasagerii care aveau bilete la astfel de zboruri au cerut despăgubiri companiile aeriene.

Pasager: ”Din ce am auzit şi am încercat şi eu să iau legătura, durează foarte mult procedurile, plus că primeşti foarte multe răspunsuri evazive, nimic ceva concret.”

Pasager: ”Sunt companii care nu au birouri în România, nu au reprezentanţă. Şi pur şi simplu dacă ai vreun necaz sau ţi s-a anulat zborul, nu ai niciun birou în aeroport unde să te duci să întrebi, să vorbeşti.”

Dacă vă regăsiţi în această situaţie neplăcută, puteţi trimite un e-mail companiei aeriene, împreună cu o imagine cu biletul de avion şi dovezi în cazul în care aţi fost nevoiţi să plătiţi altă cursă, cazare sau masă. Sau puteţi apela la o firmă specializată, care să se lupte pentru despabubiri. Doar că în caz de succes, acestea cer 25-30% din banii primiţi înapoi.

Puteţi să cereţi despăgubiri şi pentru zboruri mai vechi, dar nu trebuie să fi trecut mai mult de trei ani de când cursa a fost întârziată sau anulată. În general, compensaţiile sunt între 250 şi 600 de euro şi se acorda numai dacă a fost vina companiei aeriene. În caz de vreme rea, de exemplu, nu primiţi niciun ban.

Românii au pierdut anul trecut până la 20 de milioane de euro pentru că nu au cerut despăgubiri în cazul zborurilor cu probleme.