Producătorul de tractoare IRUM Reghin a lansat pe piaţă a trei noi tractoare de concepţie românească, destinate fermelor de familie, realizate în perioada de restricţii din cauza pandemiei de coronavirus, a anunțat directorul general Mircea Oltean.

Între noile modele se numără tractorul IRUM TAG 3100 care va avea 30 de cai-putere, modelele IRUM TAG 5025 C - 5025 CH cu câte 47 de cai-putere, iar modelele IRUM TAG 6225 C - 6225 CH vor avea 60 de cai-putere.

Potrivit lui Mircea Oltean, iniţiativa de a dezvolta aceste modele contribuie la susţinerea dezvoltării durabile a agriculturii româneşti.

"Cu o tradiţie de peste 67 de ani în proiectarea şi construcţia de tractoare şi cu investiţii mari făcute în ultimii 20 de ani, IRUM Reghin deţine un sistem tehnologic de producţie integrat, având o serie de secţii de producţie vitale, cum sunt turnătoria, debitarea, tratamente termice sau prelucrări mecanice cu comandă numerică. Prin experienţa celor peste 500 de angajaţi, cât şi prin aportul centrului de cercetare şi dezvoltare tractoare agricole şi forestiere, iFOR, unic în Europa de Est, IRUM continuă procesul de dezvoltare a produselor româneşti printr-o nouă etapă în care îşi extinde gama de tractoare agricole. După lansarea în 2018 a tractorului agricol TAGRO, începând cu vara acestui an pe porţile fabricii din Reghin vor mai ieşi încă trei modele. Preţurile acestor modele vor fi cuprinse între 10.000 şi 20.000 de euro. Noile tractoare sunt echipate cu motoare stadiul V de poluare şi vor avea disponibilă opţiunea de echipare Power Shift, făcând astfel utilajul mult mai uşor de manevrat. Acestea vor fi destinate fermelor de familie şi pot fi echipate cu o gamă largă de accesorii alături de care fermierul să ajute la dezvoltarea agriculturii", a declarat Mircea Oltean, potrivit Agerpres

Potrivit directorului general al IRUM Reghin, aceste tractoare pot fi folosite în solarii, pomicultură, viticultură, dar şi în câmp, la cosit, greblat şi nu numai.

"În această perioadă, să spunem de linişte, noi am lucrat, nu am fost presaţi de multe comenzi şi atunci am dezvoltat aceste tractoare. Pe de o parte piaţa a scăzut puţin, dar pe de altă parte noi, în organizare, nu am mai gândit strict economic, ca business, ci am gândit prin prisma protejării oamenilor şi a păstrării locurilor de muncă. Un sistem economic, cum e cel din România, a fost destul de afectat, dar privim cu încredere şi lucrurile cred că vor intra în normalitate, probabil nu în această vară. Urmează două-trei luni destul de grele şi dificile, în care, din punctul nostru de vedere suntem destul de stabili economic şi financiar şi nu cred că vom avea probleme majore şi vom rezista. Sigur că în momentul în care ne-am gândit să producem aceste utilaje şi să le asimilăm în gama noastră de produse am făcut un studiu pe cerinţele pieţei. Degeaba le faci bune şi frumoase dacă nu ai cerinţe, atunci nu se vând", a subliniat Mirea Oltean.

Cele trei tractoare agricole sunt lansate pe piaţă după ce IRUM Reghin a început, anul trecut, producţia de serie a primului tractor agricol, TAGRO, conceput şi construit de inginerii societăţii, lansat în toamna anului 2018, la INDAGRA, la 15 ani de la dispariţia producţiei de tractoare din România.

Tractorul agricol românesc a fost conceput în primul centru de cercetare-dezvoltare pentru utilaje agricole şi forestiere din România, iFOR, inaugurat în septembrie 2015 la IRUM, în urma unei investiţii de aproximativ 12 milioane de lei.

IRUM Reghin a fost fondată în 1953 şi a devenit o societate cu capital complet privat în anul 1999, când societatea Maviprod a preluat-o şi a menţinut obiectul principal de activitate prin fabricarea de maşini şi utilaje dedicate industriei forestiere.