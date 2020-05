Elon Musk, fondatorul Tesla, a anunțat pe Twitter că producția a fost repornită și că el se va afla în fabrică, “alături de ceilalți”.

Decizia lui Elon Musk vine în contradicție cu ordinele date de oficialii americani și de guvernele locale, care încearcă să găsească cea mai bună variantă de a relua activitatea, după ce economia a fost lockdown din cauza pandemiei.

"Sincer, este picătura care a făcut să dea pe afară paharul. Tesla îşi va muta imediat sediul şi proiectele viitoare în Texas/Nevada. Dacă o să menţinem o activitate de producţie în Fremont va depinde de modul în care suntem trataţi" a scris, sâmbătă, Musk într-o lungă diatribă, aşa cum obişnuieşte să scrie pe Twitter miliardarul, ameninţări care uneori rămân la acest stadiu.

De altfel, miliardarul a fost foarte vehement în ultimele săptămâni față de restricțiile impuse de autorități, scriind pe Twitter: "FREE AMERICA NOW" (Eliberați America acum!). Totodată, Musk a catalogat îngrijorările legat de coronavirus ca fiind “tâmpite”.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.