First Bank, deţinută de fondul de investiţii american J.C. Flowers & Co., a încheiat fuziunea legală şi operaţională cu Bank Leumi România, subsidiară a Bank Leumi Israel, finalizând astfel tranzacţia iniţiată în vara anului 2019.

"Această fuziune s-a transformat într-un proces complex din cauza pandemiei. Echipele noastre au fost nevoite să menţină distanţa şi să lucreze de acasă, fiind însă pe deplin susţinute de Consiliile de Administraţie ale celor două companii. Este prima fuziune administrată cu succes de echipe care au operat în mare măsură de la distanţă sau de acasă. Achiziţia este un pas firesc în consolidarea prezenţei noastre pe piaţa locală şi în extinderea portofoliul de clienţi valoroşi. Totodată, am lansat noua aplicaţie de mobile şi internet banking. Acest lucru vine să completeze reţeaua noastră de unităţi", a declarat Henk Paardekooper, preşedintele Comitetului Executiv şi membru în Consiliul de Administraţie al First Bank.

Potrivit sursei citate, clienţii Leumi au primit toate informaţiile necesare relocării către noua entitate, majoritatea lor având desemnat un consultant bancar care să le ofere suport. Ei vor avea acces la toată gama de produse digitale inclusiv platformele de videobanking şi internet şi mobile banking.

Bank Leumi România a fost preluată de către First Bank, care a devenit acţionarul său principal, deţinând 99,9235% din acţiunile acesteia. First Bank a obţinut toate aprobările necesare din partea Băncii Naţionale a României şi a Consiliului Concurenţei din România pentru această tranzacţie, în iulie 2019. În 15 noiembrie, First Bank a depus la Banca Naţională a României "Proiectul de fuziune cu Bank Leumi România". A urmat procesul de integrare a activităţilor celor două bănci, care s-a încheiat cu absorbţia Bank Leumi România de către First Bank, sub brandul First Bank.

First Bank oferă o gamă largă de produse şi servicii financiare clienţilor persoane fizice, persoane juridice şi întreprinderi mici şi mijlocii. First Bank are sediul la Bucureşti şi operează prin intermediul a 59 de sucursale, având aproape 1.000 de specialişti angajaţi şi aproximativ 130.000 de clienţi activi.

J.C. Flowers este una dintre principalele firme din domeniul investiţiilor private, dedicată investiţiilor globale în industria serviciilor financiare. Fondată în 1998, firma a investit peste 15 miliarde de dolari în 52 de companii de portofoliu din 17 ţări, într-o varietate de subsectoare ale industriei financiare, printre care se numără domeniul bancar, asigurări şi reasigurări, firme de valori mobiliare, servicii financiare specializate şi servicii de management al activelor.