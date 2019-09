Ingka Group, partener strategic al sistemului de franciză IKEA, a ajuns la un acord cu Vestas Wind Systems, pentru achiziționarea unei participații de 80% în șapte entități eoliene din sud-estul României, potrivit unui anunț al companiei.

Deși tranzacția a fost semnată, finalizarea este supusă aprobărilor legale, acest lucru fiind așteptat să se întâmple la finalul lunii octombrie.

Achiziția a fost făcută de ramura investițională a Ingka Group, Ingka Investments și are ca obiect 64 de turbine cu o capacitate totală 171 Megawați. Performanța combinată a parcurilor eoliene reprezintă echivalentul consumului a peste 65 de magazine IKEA sau a 150.000 gospodării din România și depășește consumul din lanțul de aprovizionare IKEA din România.

“Suntem încântați să intrăm pe piața energiei regenerabile din România prin această achiziție. Pachetul de 80% susține ținta noastră de a genera la fel de multă energie regenerabilă pe cât consumăm, iar investiția ne aduce cu un pas mai aproape de atingerea obiectivului nostru pentru anul 2020”, a spus Krister Mattsson, Managing Director Ingka Investments, Ingka Group.

“Investiția în energie regenerabilă face parte din managementul activelor noastre financiare și susține pe deplin obiectivele noastre de sustenabilitate, făcând parte din activitățile prin care contribuim la obiectivul nostru de a avea un impact pozitiv asupra planetei. Rămânem dedicați obiectivului nostru de generare de energie regenerabilă, unde ne propunem să producem mai multă energie regenerabilă decât consumăm, astfel încât vom continua să investim în energie regenerabilă în cadrul operațiunilor noastre”, a completat Krister Mattsson.

Grupul Ingka deține acum și operează 900.000 de panouri solare și 534 de turbine eoliene în 14 țări. România este a 14-a țară în care Grupul Ingka investește în energia eoliană. Cea mai recentă achiziție a fost a unui parc eolian din Germania.

”Această tranzacție face parte din strategia Vestas de a crea parteneriate cu clienții pentru dezvoltarea de proiecte și managementul activelor. Acest pas consolidează parteneriatul nostru cu IKEA pentru operațiuni mai durabile. În fiecare zi, Vestas lucrează cu mândrie pentru a ajuta la crearea unei lumi alimentate de energii regenerabile”, spune Morten Dyrholm, Group Senior Vice President of Vestas for Marketing, Communications and Public Affairs.

În 29 august, grupul danez Vestas, cel mai mare producător de turbine eoliene din Europa, a anunţat că a ajuns la un acord privind vânzare a 80% din acţiuni la subsidiarele care deţin parcurile eoliene Pantelimon, Pegasus şi Apollo din România către un cumpărător căruia nu a dorit să îi dezvăluie identitatea. Preţul de vânzare este de 136 milioane de euro, iar finalizarea tranzacţiei ar urma să se finalizeze în opt-zece săptămâni. Vestas subliniază că tranzacţia depinde de îndeplinirea anumitor condiţii, inclusiv aprobarea Consiliului Concurenţei din România. Parcurile eoliene Pantelimon, Apollo și Galați au o putere agregată de peste 160 MW.

Ingka Investments asigură investiții semnificative pentru creștere pe termen lung și investește în energie regenerabilă din 2009. Investește în terenuri forestiere gestionate în mod responsabil în Țările Baltice, România și SUA. De asemenea, investește în companii care sunt active în reciclare și tehnologii durabile. Prin aceasta, susține o economie circulară și furnizarea de materiale durabile pe termen lung.