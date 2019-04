Fondatorul companiei, Daniel Dines, a anunțat în cadrul unui eveniment, la Paris, că UiPath va dona 1 mil. de euro pentru reconstrucția catedralei.

„UiPath datorează mult Franței și culturii franceze. Este timpul ca noi să dăm ceva înapoi Franței. Din partea UiPath, voi dona 1 milion de euro pentru reconstrucția catedralei Notre Dame”, a spus Dines, potrivit unei postări pe pagina de Twitter a companiei.

Compania de tehnologie UiPath a fost fondată în 2005, la București, de antreprenorii români Daniel Dines și Marius Tirca.

În 2017, compania cu aproape 600 de angajați și-a mutat birourile la New York, iar în prezent are peste 700 de clienți și birouri în Londra, Singapore și Tokyo. În 2019, valoarea companiei ar putea ajunge la 7 mld. dolari.

"UiPath owes a lot to France and to French culture. It’s time for us to give something back to France. On behalf of UiPath, I would like to pledge 1 million euros for the reconstruction of Notre Dame", said @danieldines at #UiPathTogether Paris. pic.twitter.com/mYe9kF4W0z