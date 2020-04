"În cadrul sondajului pentru luna martie 2020 au fost adăugate şi două întrebări suplimentare, cu privire la: impactul economic al coronavirusului - cea mai mare parte a respondenţilor (48%) anticipând ca acesta se va resimţi puternic până în trimestrul IV al anului; deficitul bugetului de stat anticipat pentru 2020: valoarea medie a anticipaţiilor este 6,5%", se arată într-un comunicat remis presei.

În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 95% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9370, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9954.

Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (aprilie 2021/aprilie 2020) a înregistrat o valoare medie de 3,79%.

"Sunt de remarcat anticipaţiile de majorare a primei de risc a României, aproximativ 87% dintre participanţi prevăzând o creştere a preţului CDS cu scadenţa de 5 ani. De asemenea, peste 63% dintre participanţi consideră preţurile proprietăţilor imobiliare din marile oraşe ca fiind supraevaluate. În luna martie se observă o majorare, chiar dublare a abaterii medii pătratice a răspunsurilor la întrebările cantitative, ceea ce arată o incertitudine ridicată în rândul participanţilor cu privire la evoluţia viitoare a parametrilor economici", se mai arată în comunicatul citat.

În luna martie 2020, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA Society România a scăzut faţă de luna anterioară cu 27,7 puncte, până la valoarea de 20,8 puncte, cea mai mică din iulie 2012, iar faţă de aceeaşi lună a anului anterior, Indicatorul a scăzut cu 14,1 puncte. Această evoluţie a fost determinată în special de componenta de condiţii curente a Indicatorului.

În contextul crizei generate de coronavirus, Indicatorul condiţiilor curente a scăzut, faţă de luna anterioară, cu 57,5 puncte (record istoric), până la valoarea de 13,1 puncte, cea mai mică din august 2012, în timp ce faţă de aceeaşi lună a anului anterior, Indicatorul condiţiilor curente a scăzut cu 34 puncte.

Indicatorul anticipaţiilor a scăzut cu 12,8 puncte până la valoarea de 24,7 puncte (faţă de aceeaşi lună a anului anterior, Indicatorul anticipaţiilor a scăzut cu 4,2 puncte).

Indicatorul de Încredere Macroeconomică a fost lansat de către Asociaţia CFA România în luna mai 2011 şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. De asemenea, sondajul în baza căruia este calculat Indicatorul include şi întrebări referitoare la evaluarea condiţiilor curente macroeconomice.

Sondajul cuprinde atât elemente specifice unui indicator de sentiment (încredere) care arată percepţia grupului de analişti membri ai Asociaţiei CFA România privind evoluţia pieţelor financiare, a mediului de afaceri, a randamentelor şi riscurilor, cât şi un indicator fundamental de prognoză privind evoluţiile cursului de schimb, a ratelor dobânzilor şi inflaţiei.

Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni, iar participanţii sunt membri ai Asociaţiei CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II si III ale examenului CFA.