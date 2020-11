"Vom debloca investiţiile din Marea Neagră. Am abrogat OUG 114 (pe 2018 - n.r.), am modificat parţial Legea offshore - am eliminat acea obligaţie de a vinde o parte din producţie pe piaţa centralizată şi am introdus programul de gas release. După 6 decembrie, dacă e nevoie, Parlamentul urmează să modifice în continuare Legea offshore, astfel încât să existe o situaţie win-win, atât pentru stat, cât şi pentru investitori", a spus Popescu, potrivit Agerpres