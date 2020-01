Populația planetei crește într-un ritm alarmant, iar până în 2050, Terra va fi populată de aproape 10 miliarde de oameni. Unde vor locui însă toți acești oameni?

Potrivit studiul Global Economy Watch - 2020 Predictions, realizat de PwC, în 2020, populația Globului va atinge 7,7 miliarde de persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu 10%, faţă de 2010.

Potrivit sursei citate, China, India şi Africa Subsahariană vor contribui cu aproximativ jumătate din creşterea anuală a populaţiei globale.

În acelaşi timp, numărul persoanelor în vârstă de peste 60 de ani va depăşi un miliard în acest an.

Totodată, mai mult de jumătate de miliard de oameni vor locui în cele mai mari 30 de oraşe ale lumii, iar cel mai mare oraş din lume din punct de vedere al populaţiei va fi Tokyo, urmat de Delhi şi Shanghai.

În prezent, Tokyo este cel mai populat oraș din lume, cu 30 de milioane de rezidenți. New York, cel mai cunoscut oraș american, se regăsește și el în top 10 al celor mai populate orașe ale lumii, cu o populație de 8,5 milioane.

Dar în următoarele trei decenii, lucrurile se vor schimba semnificativ. Pe măsură ce creșterea populației în SUA și Europa a stagnat, numărul celor care locuiesc în Orientul Mijlociu, Asia și Africa a explodat în ultimii ani.

În aceste condiții, și clasamentul celor mai mari orașe ale lumii se va schimba radical, până în 2050. Potrivit United Nations' World Urbanization Prospects, topul celor mai mari 10 orașe ale planetei va arăta astfel:

10. Mexico City, Mexico – 23,9 mil. locuitori

9. Lagos, Nigeria – 24,2 mil. locuitori

8. Cairo, Egipt – 24,5 mil. locuitori

7. Karachi, Pakistan – 24,8 mil. locuitori

6. Dhaka, Bangladesh: 27,4 mil. locuitori

5. Beijing, China: 27,7 mil. locuitori

4. Mumbai, India: 27,8 mil. locuitori

3. Shanghai, China: 30,8 mil. locuitori

2. Delhi, India: 36,1 mil. locuitori

1. Tokyo, Japonia: 37,2 mil. locuitori

Previziunile arată că, până în 2075, cel mai populat oraș al lumii va fi Kinshasa din Republica Democratică Congo, iar până în 2100 acesta va fi devansat de Laos, Nigeria, care va ajunge la 88 milioane de locuitori.

Lumea, condusă de megapolis. Urbanizarea excesivă și creșterea populației vor duce la revolte pentru resurse

Un alt raport realizat de PwC - Megatrends and their implications for Global Defense and Security -, și dat publicității în urmă cu doi ani, concluziona că accelerarea urbanizării poate însemna că puterea agregată a megalopolisurilor va rivaliza cu cea a guvernelor naționale.

“Explozia urbanizării va crea provocări extraordinare pentru sistemele judiciare și de poliție, pentru agențiile de informații și de securitate internă, precum și pentru organizațiile tradiționale de apărare. Asigurarea unor forțe adecvate de poliție și securitate pentru aceste zone va fi costisitoare și va necesită un nivel mai ridicat de colaborare inter-instituțională și de schimb de informații', arată studiul.

Schimbările demografice presupun că, pe măsură ce populația occidentală îmbătrânește, cererea de servicii sociale și de sănătate va pune mare presiune asupra prioritățile bugetare, ceea ce ar putea să intre în competiție sau chiar să ducă la diminuarea cheltuielilor de apărare și securitate.

În schimb, creșterea populației tinere în țările emergente ar putea duce la o creștere a radicalizării și la revolte populare, precum și la o mai mare probabilitate a apariției unor mișcări disruptive transnaționale care să se infiltreze în aceste societăți. Acest lucru va genera provocări de securitate atât de natură internă, cât și externă, care vor necesită investiții mai mari și strategii inovatoare de contracarare.

“Ascensiunea tehnologiei oferă posibilități interesante de a promova o automatizare tot mai ridicată a sistemelor analitice și de comunicații. Dar, în același timp, creează și noi vulnerabilități care vor genera dificultăți sistemelor de poliție, de securitate și organizațiilor de apărare, la o scară fără precedent. Combinația dintre internet, dispozitive mobile, sisteme de analiză a datelor, drone, inteligență artificială și tehnologia cloud va permite organizațiilor de securitate și apărare să-și dezvolte capabilitățile de a adresa și a răspunde acestor amenințări, care vor folosi aceleași instrumente, disponibile comercial. Provocarea pentru organizațiile de securitate și apărare va fi să dezvolte și să adapteze aceste tehnologii la viteză cu care acestea sunt dezvoltate în mediul privat, nu la viteză cu care este obișnuite să acționeze guvernele”, arată raportul.

Potrivit PwC, schimbările climatice și deficitul de resurse naturale vor intensifica tensiunile dintre națiuni pentru accesul la resurse. “Pe măsură ce populația globului continuă să crească, aceste dispute vor deveni tot mai acute și mai critice pentru supraviețuirea națională, îndeosebi în privința asigurării unor resurse de baza precum cele de hrană, apă și surse de energie. Acest lucru va duce fără îndoială la confruntări regionale și chiar globale pentru apă, petrol, acces la zonele cu potențial eolian ridicat, pescuit, vânătoare și alte resurse minerale”, mai spune documentul citat.