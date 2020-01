Rusia a început să livreze gaze naturale spre Europa via noul gazoduct TurkStream, a declarat duminică directorul companiei Bulgartransgaz, operatorul reţelelor de transport de gaze naturale din Bulgaria.

În conformitate cu strategia sa care vizează ocolirea Ucrainei, Rusia a decis să construiască gazoductul TurkStream via Marea Neagră şi să dubleze capacitatea gazoductului Nord Stream via Marea Baltică, scrie Agerpres

"Livrările de gaze naturale ruseşti, nu doar pentru noi dar şi pentru Grecia şi Macedonia de Nord, se realizează cu succes prin noul punct de intrare Strandzha 2 de la graniţa Bulgariei cu Turcia", a declarat duminică directorul general de la Bulgartransgaz, Vladimir Malinov pentru postul public de radio din Bulgaria.

Anterior, grupul rus Gazprom a informat că a începând cu data de 1 ianuarie 2020 a început să livreze Bulgariei aproximativ trei miliarde metri cubi de gaze naturale via TurkStream, înlocuind conducta Trans-Balkan care trece prin Ucraina şi România. Anul trecut Gazprom a livrat aproximativ trei miliarde metri cubi de gaze naturale Greciei şi aproximativ 500 milioane metri cubi Macedoniei de Nord via conducta Trans-Balkan.

Vladimir Malinov a mai spus că în prezent conducta Trans-Balkan nu este utilizată şi a adăugat că este posibil ca această conductă să fie utilizată în sistem revers pentru a transporta gaze naturale ruseşti spre Ucraina, Republica Moldova şi Ucraina, dacă va exista cerere în acest sens.

"Începând cu 1 ianuarie 2020 nu există livrări de gaze naturale via conducta Trans-Balkan. Cu toate acestea, sistemul nostru este gata să absoarbă acest flux. Livrările în sistem reverse flow, ca parte a unui concept privind un coridor vertical al gazelor naturale, sunt posibile iar dacă piaţa este interesată, gazele naturale pot fi transportate în toate direcţiile" a spus Malinov.





Gazele rusești spre Bulgaria nu mai tranzitează România



Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a anunțat vineri că gazele ruseşti nu mai trec prin România, pe ruta Isaccea-Negru Vodă, spre Bulgaria, după ce contractul cu Gazprom a expirat pentru unul dintre fire la sfârşitul anului trecut, urmând ca fluxul să fie preluat de nou conductă TurkStream.

Gazoductul TurkStream va permite furnizarea de gaze naturale ruseşti din Rusia până în Turcia, via Marea Neagră. Prima linie a conductei TurkStream, cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi pe an, va aproviziona piaţa locală din Turcia. Cea de-a doua linie, cu o capacitate similară, care va trece prin Bulgaria via Europa Centrală, ar urma să fie destinată aprovizionării clienţilor din Europa de Sud-Est.

În luna septembrie 2019, Bulgaria a semnat un contract în valoare de 1,1 miliarde euro cu grupul Arkad din Arabia Saudită pentru construcţia unui gazoduct care ar urma să transporte, în principal, gaze naturale ruseşti către Serbia, de la graniţa Bulgariei cu Turcia. Sofia speră că această conductă, cu o lungime de 474 de kilometri, denumită Balkan Stream, va deveni operaţională încă din 2020.

Deşi Rusia şi Ucraina au semnat la finele anului trecut un nou acord pe cinci ani privind tranzitul gazelor naturale ruseşti spre Europa, volumul livrărilor ar urma să scadă de la 65 miliarde metri cubi în 2020 până la 40 miliarde metri cubi pe an între 2021 şi 2024.

Marile puteri ale Europei, dependente de gazele rusești. România importă cantitatea cea mai mică din regiune



Directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, a declarat că exporturile de gaze către ţările non-CSI (inclusiv China) au scăzut anul trecut cu 1,3% până la 199,2 miliarde meri cubi, comparativ cu nivelul-record înregistrat în 2018.

Scăderea exporturilor a avut loc în pofida faptului că producţia de gaze naturale a Gazprom a crescut cu 0,5% anul trecut până la 500,3 miliarde metri cubi, cel mai ridicat nivel de după 2012.

"Exporturile spre ţările non-CSI (inclusiv China) s-au situat la 199,2 miliarde de metri cubi. Aceasta reprezintă 98,7% din nivelul-record înregistrat în 2018 şi cu 2,5% mai mult decât în 2017. Volumul livrărilor către o serie de ţări europene inclusiv Franţa, Austria, Ungaria şi Olanda au atins maxime istorice", a spus Miller.





Directorul Gazprom a precizat că anul trecut au scăzut şi livrările de gaze pe piaţa internă. "Cu o scădere de 1,6% în 2019 faţă de 2018, volumul livrărilor pe piaţa internă a fost cu 4-8% peste nivelurile din 2015-2017", a adăugat Miller.

Gazprom asigură o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizionează Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus şi Polonia, precum şi gazoductul Nord Stream, care face legătura între Rusia şi Germania, via Marea Baltică.

Conform cifrelor comunicate de Gazprom Export LLC, în anul 2018, compania a livrat României o cantitate de 1,32 miliarde metri cubi de gaze naturale, mai puţin de jumătate faţă de cantitate de 3,17 miliarde metri cubi livrată Bulgariei şi mai puţin de o cincime faţă de cantitatea de 7,41 miliarde metri cubi livrată Ungariei.