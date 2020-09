În contextul în care pandemia de COVID-19 a blocat la sol majoritatea flotelor companiilor aeriene, firmele care se ocupă cu dezmembrarea avioanelor şi vânzarea de piese second hand se bucură de o relansare a activităţii.

Firma americană GA Telesis spune că cel puţin cinci companii aeriene au solicitat oferte pentru dezmembrarea de avioane.

Peste graniţă, directorul firmei canadiene Aerocycle a spus că, pentru prima dată, firma a făcut ea însăşi o ofertă pentru a cumpăra avioane blocate la sol, pe care să le dezmembreze şi să le vândă pentru piese, în loc să lucreze pe baza comenzilor venite de la transportatori, scrie Agerpres

Însă această creştere bruscă a ofertei de piese second hand riscă să afecteze preţurile pe această piaţă estimată la trei miliarde de dolari pe an. În plus, piesele second hand ar putea concura cu piesele noi, ceea ce ar modifica cheltuielile imediate ale companiilor aeriene pentru mentenanţă, reparaţii şi modernizări.

Un director al unei companii aeriene a declarat pentru Reuters că a evitat să cumpere piese, aşteptând ca preţurile să mai scadă dacă vor fi dezmembrate un număr şi mai mare de avioane. "Cred că vom vederea o scădere rapidă a preţurilor", a spus directorul sub protecţia anonimatului.

Companiile aeriene sunt interesate să folosească piese second hand de la avioanele retrase la pensie pentru a le utiliza la avioanele mai noi care au nevoie de mentenanţă. În acest fel, companiile aeriene evită reparaţiile costisitoare şi pot să îşi menţină avioanele în stare de funcţionare.

Potrivit firmei de consultanţă Cirium numărul avioanelor care vor fi dezmembrate pentru piese sau reciclate ar putea să se dubleze până la 1.000 de unităţi pe an în 2023, de la aproximativ 400-500 de unităţi pe an începând din 2016.

În paralel, firma Naveo Consultancy estimează că în prezent zboară doar 60% din flotele mondiale de avioane pentru transport de pasageri şi marfă. În consecinţă, Naveo se aşteaptă ca în 2020 să fie retrase din activitate 2.000 de avioane, faţă de 680 în 2019. Însă nu toate aceste avioane vor fi dezmembrate imediat, deoarece unele companii aeriene vor aştepta în cazul în care situaţia de pe piaţă se va îmbunătăţi, susţine directorul operaţional de la Naveo, Richard Brown.

Pandemia de coronavirus, care ar urma să ducă la scăderea cu 55% a numărului de pasageri în 2020, a accelerat scoaterea la pensie a unor avioane mai vechi, inclusiv flota de avioane Boeing 747 a British Airways, iar unele din aceste avioane vor ajunge la firma de dezmembrări Air Salvage International.

Însă mai puţine avioane mari de pasageri care să zboare pe rutele internaţionale înseamnă mai puţină cerere pentru piesele lor, cu excepţia acelor avioane care sunt utilizate pentru transportul de marfă. În schimb, companiile aeriene sunt interesate mai ales de piese pentru avioanele de tip monoculoar (narrowbody), având în vedere că 64% din aceste avioane sunt în continuare active şi zboară pe rutele interne.