“Am decis să deschidem granițele interne începând cu data de 15 mai și să permitem libera circulație a cetățenilor”, a scris premierul pe Twitter.

“Cetățenii care vin din alte țări decât cele trei state baltice vor sta în continuare 14 zile în izolare”, a mai adăugat oficialul.

Statele Uniunii Europene și-au închis granițele, în lunile martie-aprilie, din cauza răspândirii pandemiei cu coronavirus, fiind permise doar repatrierile și transportul de alimente și de materiale sanitare.

Deși o parte dintre țările europene au început să relaxeze din restricțiile impuse pentru a limita pandemia, transporturile internaționale nu au fost reluate. În cazul repatrierilor, cei care revin în țările de origine intră în izolare obligatorie timp de 14 zile.

Considering the successful containment of #COVID19 across Baltics, in call with @ratasjuri and @Skvernelis_S agreed on opening of internal Baltic borders from May 15 and free movement of our citizens. The citizens arriving from other countries have to obey 14 day self-isolation.