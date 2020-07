Aproximativ o treime dintre firmele de construcţii din România spun ca au angajat muncitori care s-au întors din străinătate, însă în număr foarte mic, astfel că domeniul se confruntă în continuare cu o criză a forţei de muncă.

Potrivit directorului general al Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), Adriana Iftime, companiile au angajat sub zece muncitori români întorși din străinătate, cee ace este foarte puțin.

"Vreau să vă fac o informare, deşi nu am nişte cifre finale. Federaţia noastră a lansat un sondaj în urmă cu câteva zile în rândul firmelor membre ale federaţiei. Vrem să ştim cam câţi muncitori care s-au întors din străinătate au ales să rămână acasă să se angajeze în firmele româneşti. Sondajul este în curs de a primi răspunsuri. Cam o treime dintre respondenţi ne spun că au angajat muncitori care s-au întors din străinătate, dar în număr foarte mic, sub zece: doi, trei, cinci. În momentul în care vom finaliza acest sondaj vă vom ţine la curent pentru că se vorbeşte foarte mult despre întoarcerea muncitorilor din străinătate. Nu este un val de muncitori, aşa cum s-ar aştepta unii, aşa cum ne-am dori şi noi. Opţiunea de a rămâne acasă este destul de firavă, nu este la nivelul nevoilor noastre", a explicat Adriana Iftime, potrivit Agerpres

Aceasta a mai spus că, în viitorul apropiat, Casa Socială a Constructorilor va putea face pregătire profesională pentru forţa de muncă din construcţii.

"Noi, ca mediu de afaceri, avem problemele noastre repetate pe care le susţinem în continuare legate de criza de forţă de muncă atât numeric, cât şi ca nivel de pregătire profesională. Am vorbit mult despre chestiunea aceasta. Am reuşit şi am făcut nişte intervenţii chiar în legislaţia existentă. Urmează ca în viitorul apropiat Casa Socială a Constructorilor să poată să facă şi pregătire profesională pentru forţa de muncă din construcţii", a mai spus Iftime.

