De câțiva ani, industria IT din România este în continuă dezvoltare, face angajări masive și oferă cele mai mari salarii din piață, însă chiar și așa companiile din domeniu au dificultăți în a ocupa pozițiile libere.

Studiile arată că România are un număr mai mare de ingineri pe cap de locuitor decât SUA, India, China sau Rusia cu diplome de licență și master în tehnologii înalte și certificate obținute la vârste destul de mici și suntem a 6-a țară din lume, peste UK, Germania și Canada în ceea ce privește specialiștii IT. Cu toate acestea, numărul experților care ajung să lucreze în domeniu, anual, este sub nivelul cerințelor pieței, unde cererea de specialiști este de trei ori mai mare decât oferta.

România s-a poziționat ferm, în ultimii ani, ca un centru de referință în industria IT regională, cu un ritm de creștere foarte rapid – ritm confirmat și de cifrele Asociaţiei Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS0, care estima cifra de afaceri a sectorului de software și servicii IT la 3,08 miliarde euro în 2015 , afaceri care s-au dublat în 2019, la 5,9 miliarde euro.

”În fiecare an, tot mai multe companii de IT aleg să își deschidă centre locale, pentru a valorifica forța de muncă talentată din țară. Ca o consecință naturală, numărul de joburi disponibile a crescut, în timp ce numărul de absolvenți a rămas relativ constant, ducând la acest dezechilibru între cerere și ofertă. Avantajul acestei situații, însă, este că dinamica sectorului a creat noi oportunități de carieră dintre cele mai variate și interesante, cu potențial de creștere și dezvoltare pentru angajați”, explică Flavia Vasilescu, Senior Recruitment Manager ALTEN România.

Datele Institutului Național de Statistică indică, cel puțin în ultimii ani, că salariații din industria IT și de inginerie au printre cele mai mari salarii medii din România . Dar cu toate acestea, România are mult prea puțini ingineri și specialiști IT pregătiți în sistemul public de învățământ.

”Sistemul de învățământ trebuie să se adapteze la anul în care trăim. Avem nevoie de ingineri care să studieze și să se dezvolte în 'noua realitate'. Avem nevoie de laboratoare moderne și de implicarea profesorilor pentru a crea nu doar absolvenți care sunt rezervoare de informații, ci viitori profesioniști cu o mentalitate adaptată la prezent. Totuși, noi, ca și angajatori, cei care beneficiază de 'produsul' universităților, ar trebui să ne implicăm din ce în ce mai mult în a le oferi suport”, este de părere Flavia Vasilescu.

Cele mai căutate specializări din industria IT din România

Conform unui studiu Codecool din 2019, cele mai căutate locuri de muncă din industria IT din România sunt cele de SQL Developers, Java Developers, Full-Stack Developers, Data Analyst, Front End Developer, BI Analyst, Database Administrator, DevOps Engineer, Software Developer, Machine Learning Engineer.

”La noi în companie, cele mai căutate specializări sunt, în IT – de la QA Engineers, la Business Analysts, dezvoltatori de diferite tehnologii, Project Managers si Arhitecți, iar în industria de inginerie – preponderent specializările de Software Engineer – Embedded C, Tester, Developer. Cererea de forță de muncă depășește, în acest moment, oferta, iar acest lucru face ca orice companie, inclusiv noi, să se uite cu mult mai multă atenție și deschidere la capabilitățile concrete ale oamenilor decât la modul în care le-au dobândit sau dacă sunt însoțite de o diplomă de facultate. Cred, astfel, că întreaga industrie va avea doar de profitat de pe urma creșterii numărului persoanelor interesate de astfel de cursuri profesionale din domeniul IT, mai ales în contextul în care 2020 ne-a demonstrat că digitalizarea va fi un element esențial al viitorului în mai toate domeniile de activitate”, spune reprezentanta ALTEN România.

De asemenea, o altă variantă pentru a căpăta cunoștințe în domeniu sunt cursurile de pregătire în domeniul IT, care sunt tot mai multe de la an la an, care oferă educație în zona celor mai noi și mai cerute tehnologii și prin intermediul cărora oricine este pasionat de domeniu se poate recalifica și poate face carieră în această industrie.

”Se poate face reconversie profesională la această vârstă. Chiar luna aceasta am angajat o persoană care anul trecut lucra în HoReCa și are în jur de 40 de ani. Desigur, ușurința și durata acestui proces depinde de ritmul fiecăruia, cât și de cunoștințele pe care le are. De exemplu, o persoană care a urmat un liceu cu profil real, poate să facă o reconversie profesională în zona de IT cu o mai mare ușurință”, mai spune Flavia Vasilescu.