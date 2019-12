Operatorii economici din Spaţiul Economic European (SEE) oferă peste 450 locuri de muncă, cele mai multe în Spania şi Germania, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Conform datelor centralizate, în Spania sunt disponibile 242 de posturi, în Germania se oferă 120 de locuri de muncă, iar în Malta un număr de 44 locuri vacante.

În Spania sunt disponibile slujbe pentru analiști relații clienți (limba germane și engleză) cu salarii de 17.000 euro brut pe an, pentru muncitori în agricultură (42 de euro brut pe zi), pentru faianțari (1.500-2.000 euro pe lună) și pentru măcelari (1.650 euro brut pe lună).

În Germania, românii sepot angaja ca zidari (16 euro brut pe oră), mecanici mașini (18 euro brut pe oră), electricieni (18 euro brut pe oră) sau istalatori de conducte de apă și gaz (18 euro brut pe oră).

Angajatorii din Malta caută producători și instalatori din aluminiu (20.000 euro pe an), electricieni (27.000 euro pe an), tehnicieni HVAC (20.000 euro pe an) și instalatori (20.000 euro pe an).

De asemenea, angajatorii din Olanda pun la dispoziţie 28 locuri de muncă, în timp ce în Franţa sunt libere 17 locuri de muncă, alte 13 în Norvegia, 12 în Slovacia şi trei posturi în Slovenia.

În Olanda, se angajează tractoriști (10 euro brut pe oră) și lucrători în sere de flori (10 euro brut pe oră), francezii caută mecanici, vopsitori și tinichigii auto (cu salarii între 1.400 și 1.800 euro pe lună), iar norvegienii angajează tot mecanici auto (24 euro brut pe lună).