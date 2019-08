Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, care este cel mai bogat om al planetei în prezent, și-a cumpărat recent un penthouse pe trei etaje în cea mai exclusivistă zonă a New Yorkului.

Pentru 80 de milioane de doari, Bezos și-a cumpărat un mega-apartament, care ocupă trei etaje ale unei cladiri de pe celebra Fifth Avenue, în inima Manhattanului, plus alte două apartamente situate imediat sub acesta.

Dacă va decide să unească cele trei apartamente, Jeff Bezos ar putea obţine o suprafaţă totală de aproape 1.600 de metri pătraţi, cu 12 camere, la doar câteva străzi distanţă de legendara Empire State Building şi de celebrul Flatiron Building, un imobil ce are forma unui fier de călcat.

Inainte de a fi achiziționată de Jeff Bezos, junaliștii CNBC au făcut un tur al locuinței, împreună cu brokerul Nikki Field, de la Sotheby’s International.

Triplexul impresionat are cinci dormitoare, cinci băi, precum și șapte livinguri și spații comune. Din baia principală se vede Empire State Building, cladirea emblemă a New Yorkului.

Etajul de jos al triplexului include și cee ace brokerul imobiliar numește un “observator” – o cameră cu uși din sticlă, care se deschid spre o terasă de unde poate fi admirat orizontul Manhattanului.

Inițial, penthouse-ul a fost scos la vânzare cu prețul de 73,8 milioane de dolari. Surse citate de CNBC au delcarat că Jeff Bezos a plătit doar 58 de milioane de dolari, dar a achiziționat și două apartamente separate în aceeași clădire, cu 20 de milioane de dolari.

Jeff Bezos, care a divorțat recent de soția sa MacKenzie, deţine deja un portofoliu imobiliar consistent, ce include reşedinţe în Beverly Hills, Washington şi Medina, relatează The Wall Street Journal.

Multimiliardarul american, în vârstă de 55 de ani, doreşte să se mute la New York deşi compania pe care a înfiinţat-o, Amazon, un gigant în industria comerţului online, a renunţat în februarie să îşi construiască noul sediu general în această metropolă. El s-a confruntat atunci cu o ostilitate tot mai mare din partea mai multor aleşi locali, care s-au opus celor 3 miliarde de dolari de scutiri fiscale prevăzute pentru acel proiect.

MacKenzie Bezos, fosta soţie a fondatorului şi directorului general al Amazon.com, i-a lăsat acestuia 75% din participaţia cuplului la companie şi toate drepturile de vot. Ea a renunţat şi la toate acţiunile deţinute la publicaţia Washington Post şi la compania constructoare de nave spaţiale Blue Origin. Într-un document depus la autorităţile de reglementare se arată că MacKenzie Bezos va deţine circa 4% din acţiunile totale ale Amazon.com, în urma acordului de divorţ.

Participaţia totală deţinută de cuplul Bezos la Amazon, în valoare de 143 de miliarde de dolari, i-a transformat în cei mai bogaţi oameni din lume. Participaţia de 4% a lui MacKenzie este în valoare de 37 de miliarde de dolari, a propulsat-o pe fosta soție a lui Bezos pe cea de-a 23-a poziţie în clasamentul celor mai bogaţi 500 de oameni din lume.