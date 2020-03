Lanțurile de supermarketuri Kaufland și Lidl au anuțat că au implementat o serie de măsuri în toate magazinele, pentru a proteja atât angajații, cât și clienții de infectarea cu coronavirus.

Potrivit unui comunicat Kaufland, ca urmare a evoluției situației din ultimele zile, compania a luar măsuri suplimentare ce sporesc siguranța clienților și a echipelor din magazine.

Compania a început instalarea geamurilor de protecție din plexiglas la casele de marcat în toate magazinele din țară, cu prioritate în orașele în care sunt mai multe cazuri.

Lucrătorii de la casele de marcat, dar și cei de la raioanele Legume-Fructe și de la vitrina cu servire asistată au mănuși de unică folosință.

În anumite cazuri, pentru a evita supra-aglomerarea, acolo unde se impune, accesul clienților în magazine se va face în grupuri restrânse de persoane. Pe podeaua din zonele de trafic au fost amplasate benzi care indică distanța de siguranță.

Toate echipele lucrează la capacitate maximă pentru a evita formarea cozilor și a asigura buna funcționare a tuturor operațiunilor. Toți colegii cunosc regulile de igienă și prevenție și sunt îndemnați să le respecte.

De asemenea, sunt dezinfectate toate suprafețele de contact și obiectele des utilizate de clienți și angajați (cărucioare, case de marcat, mobilier, cântare, clanțe, butoane etc) precum și spațiile comune (toalete, scări rulante etc).

Toate magazinele sunt dotate cu dezinfectant de mâini gratuit, atât pentru clienți, cât și pentru colegi. La toalete există săpun ce conține dezinfectant.

Pe lângă acestea, o măsură de protecție este și responsabilizarea clienților. Astfel, printr-o campanie amplă lansată de Kaufland, ei primesc informații educaționale despre prevenție și responsabilitate, prin intermediul spoturilor radio, la televizor, mesaje online, dar și în magazine, prin signalistică amplasată pe podea, geamuri și în zonele de trafic.

Clienții sunt îndemnați să aibă un comportament responsabil în acest context și să aibă grijă la cei din jur, să cumpere responsabil și să evite risipa alimentară, să vină neînsoțiți la cumpărături, să respecte regulile de prevenție și igienă, să folosească dezinfectantul de mâini de la intrarea din magazine, să păstreze distanța de siguranță de minimum 1 metru și să opteze pentru plata cu cardul sau telefonul, în locul bancnotelor.

“Din dorința de a-și proteja angajații, Kaufland a creat și o linie telefonică specială dedicată lor, pentru a susține informarea corectă și completă. Și mai departe, compania va lua toate măsurile de siguranță necesare, conform evoluției situației”, mai precizează compania.

De asemenea, Kaufland își asigură clienții că există suficiente stocuri, datorită livrărilor zilnice și a unei mari varietăți de produse și că magazinele vor rămâne deschise, acestea fiind aspecte prioritare pentru toată echipa.





Ce recomandă Lidl clienților



Și Lidl a implementat noi măsuri pentru a-și proteja angajații și clienții și desfășoară o campanie media de informare și responsabilizare a clienților.

Astfel pe baza recomandărilor oficiale ale autorităților, Lidl face o serie de recomandări clienților, printre care se numără: evitarea cumpărăturilor în timpul orelor de vârf (17:00-19:00), evitarea zonelor aglomerate, păstrarea distanței de cel puțin 1 m față de alte persoane, plata cu cardul bancar, spălarea foarte bine a alimentelor înainte de consum, spălarea cât mai frecventă pe mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde, evitarea atingerii feței, ochilor, nasului sau gurii dacă nu au mâinile igienizate, adoptarea unui comportament responsabil în ceea ce privește numărul de produse achiziționate, evitarea deschiderii ambalajelor produselor pe care nu le achiziționează, atingerea doar a fructelor și legumelor pe care urmează să le cumpere.

Pentru a ajuta clienții care stau la coadă să păstreze distanța recomandată de 1 m față de cei din jurul lor, de miercuri, retailerul a început montarea unor indicatoare pe podea în zona caselor de marcat.

“Ca o măsură în plus pentru a ne proteja colegii din magazine, săptămâna aceasta vom începe montarea unor panouri transparente de protecție la casele de marcat. Am limitat numărul de clienți prezenți în același timp în anumite magazine Lidl. Astfel, în magazinele cu flux mare de clienți, accesul în magazin se face dirijat. Clienții intră în magazin eșalonat, astfel încât să evităm aglomerația. Această măsură le este semnalată clienților în parcările magazinelor și prin intermediul agenților de pază. Am suplimentat cantitatea de dezinfectant disponibilă pentru colegii din magazine și am pus dezinfectant și la dispoziția celor din sediul central și sediile regionale. Am sporit măsurile de curățenie și dezinfecție a zonelor, respectiv obiectelor expuse și/sau intens tranzitate, așa cum ar fi toaletele, mânerele, coșurile și cărucioarele de cumpărături”, mai precizează retailerul.

Cora România nu raţionalizează produsele





Cora România anunţă că nu a luat măsura raţionalizării produselor şi că a instituit pentru unele produse o limită "rezonabilă" pentru a descuraja specula şi a asigura marfa la raft cât mai mult timp.

"Nu raţionalizăm, luăm măsuri pentru a asigura accesul tuturor la cele mai căutate produse. Punctual, în unele magazine am instituit o limită rezonabilă, chiar generoasă, pentru unele produse, măsură luată doar pentru a descuraja specula şi pentru a asigura cât mai mult timp marfa la raft, pentru cât mai mulţi clienţi. Solidaritatea şi cumpătarea sunt esenţiale în aceste zile şi îi rugăm din nou pe clienţi să cumpere chibzuit, cu gândul că ne găsesc aici şi mâine şi că noi facem eforturi neîncetate pentru a asigura continuitatea aprovizionării magazinelor cora din toată ţara", precizează reprezentanţii companiei într-un comunicat.

Aceştia fac apel la familii, ca urmare a recomandărilor autorităţilor, să trimită un singur membru la cumpărături, pentru a evita aglomerarea, iar în magazin să respecte indicaţiile privind păstrarea distanţei de cel puţin 1,5 metri, astfel încât să fie redus riscul îmbolnăvirii.

Totodată, compania anunţă că a luat decizia de a suspenda, temporar, comunicarea promoţiilor pe pagina de Facebook a Cora.

În privinţa măsurilor de igienă şi prevenţie, reprezentanţii cora menţionează că au fost achiziţionate măşti, mănuşi, dezinfectante şi a fost intensificată igienizarea magazinelor, conform reglementărilor şi recomandărilor autorităţilor. Sunt curăţate în mod constant, cu o frecvenţă mult mai mare decât în mod obişnuit, cărucioarele, coşurile, suprafeţele magazinelor şi zona caselor de marcat.

De asemenea, din 17 martie 2020 au fost instalate paravane de plexiglass în zona caselor de marcat, pentru o mai bună protecţie a casierelor, care sunt expuse contactului prelungit cu publicului. Casierele au, de asemenea, setul propriu de dezinfectant, în timp ce clienţii au la dispoziţie mai multe puncte de dezinfectare în magazin. De asemenea, în magazine sunt disponibile mănuşi de unică folosinţă, atât pentru clienţi, cât şi pentru angajaţi.

Magazinele din mall-uri – altele decât cele alimentare și farmacii – se închid





Societăţile comerciale care funcţionează în centrele comerciale de tip mall - cu excepţia magazinelor alimentare şi a farmaciilor - vor suspenda contractele de închiriere ale magazinelor pe întreaga durată a stării de urgenţă, dar şi contractele individuale de muncă ale lucrătorilor comerciali pe perioada instituirii stării de urgenţă, a anunţat miercuri Organizaţia Patronală a Retailerilor din România (RORETAIL), într-un comunicat.

"Retailerii care funcţionează în centrele comerciale de tip mall - cu excepţia magazinelor alimentare şi a farmaciilor - vor pune în aplicare următoarele măsuri preventive: 1. Invocarea Pandemiei COVID-19 ca un eveniment fortuit ce reuneşte atât forţa majoră, cât şi cazul fortuit şi, pe cale de consecinţă, în temeiul Art.1.351 şi 1.271 din Codul Civil, suspendarea contractelor de închiriere ale magazinelor din centrele comerciale de tip mall pe întreaga durată a stării de urgenţă decretate începând cu data de 16.03.2020; 2. Invocarea Pandemiei COVID-19 ca un eveniment fortuit ce reuneşte atât forţa majoră cât şi cazul fortuit şi, pe cale de consecinţă, în temeiul art. 50 din Codul Muncii, suspendarea contractelor individuale de muncă ale lucrătorilor comerciali din magazinele aflate în centrele comerciale de timp mall pe întreaga durată a stării de urgenţă decretate începând cu data de 16.03.2020", se menţionează în comunicat.

Organizaţia Patronală a Retailerilor din România consideră că pandemia COVID-19, împreună cu măsurile legale luate de autorităţi pentru combaterea acestei pandemii (inclusiv declararea stării de urgenţă pe teritoriul României începând cu data de 16 martie 2020), reprezintă evenimente fortuite, care reunesc atât forţa majoră, cât şi cazul fortuit, argumentează organizaţia.

"Măsurile luate recent de autorităţile române în vederea prevenirii răspândirii pandemiei COVID-19 au avut efecte imediate în ceea ce priveşte circulaţia cetăţenilor, modul de viaţă de zi cu zi, lucru ce a dus inclusiv la scăderea imediată şi dramatică a traficului de persoane din centrele comerciale, afectând activitatea retailerilor din centrele comerciale şi a altor afaceri bazate pe servicii. Afacerile private din aceste domenii au fost afectate imediat, cu scăderea vânzărilor până la 100%, lucru ce a dus la imposibilitatea achitării datoriilor companiilor faţă de furnizori şi a plăţii salariilor", se menţionează în comunicatul organizaţiei.

Riscul unui colaps economic pentru toată industria de retail este iminent, neexistând, cel puţin temporar, niciun remediu pentru această situaţie şi niciun pachet de măsuri pentru redresarea economică a companiilor din domeniu, susţine RORETAIL.

Patronatul din comerţ solicită Guvernului să adopte următoarele măsuri: declararea în mod oficial a pandemiei COVID-19 drept eveniment de forţă majoră pentru toţi comercianţii români; închiderea imediată a centrelor comerciale de tip mall - cu excepţia magazinelor alimentare şi a farmaciilor; achitarea integrală din fonduri guvernamentale a indemnizaţiei pentru şomajul tehnic (75% din salariu), inclusiv taxele aferente, pentru perioada în care firmele sunt afectate de carantină, starea de urgenţă sau de alte măsuri cu caracter restrictiv luate de guvern; scutirea, amânarea, prorogarea sau reeşalonarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente perioadei fără activitate; plata urgentă a restanţelor la plata indemnizaţiilor pentru concediile medicale precum şi a restanţelor la rambursările de TVA; obligarea prin legislaţie specifică a băncilor şi altor instituţii de credit să amâne sau să reeşaloneze ratele creditelor pentru perioada fără activitate sau cu activitate redusă a companiilor afectate.

Organizaţia Patronală a Retailerilor din România - RORETAIL este o asociaţie care grupează peste 500 de magazine din România. Acestea comercializează aproximativ 100 de branduri naţionale şi internaționale.