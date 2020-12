"Elaborarea unui proiect de lege cu privire la principiile de stabilire a salariului minim brut pe ţară garantat în plată, luând în calcul: productivitatea muncii, indicele inflaţiei şi un coeficient de corecţie în funcţie de dinamica creşterii economice, negociat cu partenerii sociali", se menţionează în document, la capitolul "Măsuri pentru salariaţii din România".

În prezent, legislaţia în vigoare, prin Legea 174/2020, stipulează: "Coşul minim de consum pentru un trai decent constituie elementul principal de fundamentare a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plata şi a politicii salariale."

Referitor la majorarea salariului minim în 2021, Florin Cîțu a afirmat că Guvernul va lua decizia urma discuţiilor cu sindicatele şi patronatele.

"Există câteva propuneri, dintre acele propuneri vom alege pe cea mai bună pentru români şi pentru România", a spus Florin Cîţu.

"Vă reamintesc că am avut o şedinţă de CNT (Consiliu Naţional Tripartit n.r), vă reamintesc că Ministerul Muncii a făcut de vreo două luni jumate un grup tehnic de lucru la Ministerul Muncii pentru mecanismul salariului minim. La CNT-ul acela noi ne-am comunicat punctul de vedere, toată partea sindicală. Ştiţi care este acela: 2.400 de lei brut de la 1 ianuarie. Partea patronală a fost împărţită în trei. Zona IMM-urilor a propus o creştere de la 1 ianuarie la 2.300 de lei. Celelalte organizaţii patronale au oscilat şi au spus hai să ne propunem un moratoriu între trei şi şase luni de zile, lăsăm să vedem ce se mai întâmplă şi discutăm peste trei luni sau şase luni. Guvernul nu a precizat nimic în acest sens. Luni, săptămâna aceasta, trebuia să avem un Consiliu Naţional Tripartit pentru Dialog Social, consiliu care nu a mai avut loc. Am primit o comunicare scrisă în care ni s-a spus că primul ministru, domnul Ciucă, are un program foarte încărcat şi nu îşi mai permite să participe la acest CNT. Însă, din informaţiile de care dispunem noi la această oră, se pare că cel care este nominalizat să formeze Guvernul, viitorul prim ministru nominalizat, domnul Cîţu (Florin Cîţu n.r), doreşte să îşi asume domnia sa decizia politică şi, pe sub uşi, prin crăpăturile de uşă, am aflat că intenţia lor este acea de a îngheţa salariul minim pe economie la valoarea din 2020", a explicat Dumitru Costin, potrivit Agerpres