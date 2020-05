Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni că, din data de 23 februarie s-au întors în ţară 1.279.000 de cetăţeni români și, potrivit estimării Guvernului, "cam 300.000-350.000" vor fi în căutarea unui loc de muncă în perioada următoare.



"Din 23 februarie, de când, practic, am monitorizat toate intrările în România, s-au întors 1.279.000 de cetăţeni români, iar cei mai mulţi dintre ei au venit din ţări europene, Italia, Spania, Germania, Franţa, Marea Britanie, unde a existat cea mai mare răspândire a virusului. De ce v-am spus lucrul acesta? România a fost expusă unui pericol major datorită numărului extrem de mare de români care au intrat în ţară. (...) Noi am carantinat şi am decis izolarea la domiciliu a sute de mii de români, iar aceste decizii, de fapt, au întârziat în primă fază şi, ulterior, au redus intrarea în faza de răspândire în comunitate. Foarte puţine ţări au avut curajul să facă aşa ceva", a declarat Ludovic Orban.

El a menţionat că estimarea Guvernului cu privire la numărul de persoane care vor fi în căutarea unui loc de muncă este cam la "300.000-350.000 de cetăţeni români".

"De altfel, şi pe o evaluare a Comisiei Europene, există un risc de creştere a şomajului până la 6%. Tocmai din acest motiv generăm aceste măsuri economice, întrucât cea mai bună formă de protecţie a unui român este să aibă un loc de muncă", a adăugat Orban.