Combinatul Liberty Galaţi anunţă că a început livrările de oţel pentru podul suspendat de la Brăila, considerat a fi cel mai important proiect de infrastructură derulat în prezent în România.

Combinatul Siderurgic Liberty Galaţi a anunţat, joi, printr-un comunicat de presă, că livrează pentru Fincantieri Infrastructure tablă groasă care este, mai apoi, folosită la confecţionarea segmenţilor tablierului podului, operaţiune care se desfăşoară la Şantierul Naval Vard din Brăila.

“Acest pod va dăinui mulţi, mulţi ani, iar priceperea şi pasiunea colegilor mei vor adăuga trăinicie şi valoare acestui proiect benefic pentru întreaga ţară. Suntem mândri să fim furnizori, dar şi foarte hotărâţi să livrăm clientului nostru soluţiile tehnice, logistice şi comerciale aşteptate”, a declarat Bogdan Grecu, Directorul General al Liberty Galaţi, citat în comunicatul de presă.

“Podul are o mare importanţă pentru noi şi pentru comunitate. Am arătat deschidere şi flexibilitate faţă de cerinţele specifice ale clientului nostru. Totodată, am reuşit ca, pentru primele volume, să reducem timpii de laminare de la 6 – 8 la 2 – 4 săptămâni, în urma prioritizării proiectului pe întregul circuit de producţie”, a declarat Cristina Şerbănoiu, Şeful echipei Servicii Clienţi a Liberty Galaţi.

Tabla groasă produsă la Galaţi a fost folosită şi la construcţia Podului Osman Gazi, inaugurat în 2016, ce traversează Golful Izmit. La mai mult de 2.620 de metri lungime, este considerat al şaselea din lume ca anvergură între stâlpii de susţinere.

Contractul pentru proiectarea şi execuţia Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila a fost semnat în 15 ianuarie 2018 între CNAIR şi Asocierea Astaldi S.p.A. – IHI Infrastructure Systems CO. LTD, la o valoare de 1,995 miliarde lei, fără TVA.

Podul suspendat peste Dunăre este cuprins în Master Planul General de Transport al României şi face parte din categoria proiectelor de tip ITI (Investiţii Teritoriale Integrate), finanţabile din POIM 2014 - 2020, Axa Prioritară 2 "Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient".

Lungimea totală a obiectivului este de 23,413 km şi cuprinde două secţiuni: drumul principal Brăila - Jijila, cu o lungime 19,095 km, şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan - Măcin, în lungime de 4,328 km.

Podul suspendat peste Dunăre, structura principală din cadrul proiectului, va avea o lungime de 1.974,30 de metri şi va fi poziţionat între km 4+596,10 si km 6+570,52 pe drumul principal Brăila-Jijila, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (kilometraj pe Dunăre, măsurat de la Sulina), arată CNAIR într-un comunicat.

Drumul principal Brăila – Jijila va avea o lungime de 19,095 km şi va fi prevăzut cu două benzi de circulaţie pe sens, benzi de încadrare, acostamente, zona mediană şi zona de parapete.

Pe tronsonul cuprins între km 4+486,10 şi km 6+680,30, unde drumul traversează fluviul Dunărea, se vor construi două viaducte de acces în lungime de 110 metri fiecare.

Traseul include o ramificaţie pe direcţia Sud, până la intersecţia cu drumul existent Smârdan - Măcin (DN22).

Drumul de legătură cu DN22 Smârdan - Măcin, cu o lungime de 4,328 km, va fi prevăzut cu o bandă de circulaţie pe sens. Drumul de legătură urmează să pornească de la km 7+940 al drumului principal (Brăila-Jijila) şi se va intersecta cu DN22 Smârdan-Măcin.