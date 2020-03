Ca urmare a restrictiilor de intrare in Israel, impuse de autoritati, Tarom a suspendat zborurile către Tel Aviv, in perioada 12-31 martie 2020.

Potrivit unui anunț al operatorului de stat, intrarea pe teritoriul statului Israel a pasagerilor care nu sunt cetateni sau rezidenti israelieni este permisa doar in urmatoarele conditii: dacă are o aprobare specială de intrare in tara de la autoritatile israeliene (Politia de Frontiera sau Ministerul Sanatatii) sau dacă demonstrează ca indeplinesc conditiile necesare plasarii in carantina la domiciliu pentru o perioada de 14 zile conform instructiunilor Ministerului Sanatatii.

“Toti pasagerii afectati de suspendarea acestor curse pot opta pentru reprogramarea pe date ulterioare a calatoriilor sau rambursarea integrala a biletelor. Pentru efectuarea modificarilor va rugam sa contactati agentul emitent, agentia TAROM Tel Aviv help@taromtlv.co.il sau Call-Center TAROM (contact@tarom.ro, tel 021 9361)”, precizează operatorul aerian.

Și compania low-cost Wizz Air a anunțat, marți, că își suspendă cursele pe toate rutele către Tel Aviv și Eilat , începând cu 12 martie, ca urmare a deciziei autorităților israeliene de a introduce carantina de 14 zile pentru toți pasagerii care sosesc în țară.

Guvernul israelian a înăsprit condiţiile de acces în Israel începând de joi, 12 martie, astfel încât pe teritoriul statului va fi permis numai accesul cetăţenilor acestei ţări sau al turiştilor care demonstrează că pot respecta procedura de carantină la domiciliu pentru 14 zile, informează Ministerul turismului din Israel.

"Guvernul israelian a anunţat în seara aceasta (luni, n.r.) luarea deciziei de a înăspri condiţiile de acces în Israel, timp de 14 zile, începând de joi, 12 martie 2020, ora 20:00, cu scopul de a-şi proteja populaţia de răspândirea coronavirusului. Măsura se aplică persoanelor de orice naţionalitate/cetăţenie. (...) practic va mai fi permis accesul pe teritoriul statului Israel doar cetăţenilor statului Israel sau turiştilor care pot demonstra că pot respecta procedura de carantină la domiciliu pentru 14 zile (de exemplu, persoane care au rude sau familie in Israel)", informează instituția.

Potrivit sursei citate, carantina nu se poate face în cadrul unui hotel sau pensiune, ci doar în cadrul unei locuinţe private.

Turiştii aflaţi deja în Israel sau cei care urmează să plece în această ţară în zilele următoare şi care vor intra în ţară până în data de 12 martie îşi vor putea desfăşura în mod normal călătoria.

Punctele de trecere vamală spre Iordania au fost închise încă de luni noaptea.

"Turiştii aflaţi acum în Israel care au zboruri de întoarcere din Iordania sau care se afla în Iordania şi au zboruri de întoarcere din Israel trebuie sa meargă la punctele vamale cu şase ore înainte de zbor şi să prezinte biletele de avion. Totuşi, autorităţile israeliene recomandă a se evita aceasta opţiune", precizează sursa citată.

Conform datelor oficiale în timp real, publicate de worldometers.info, în Israel există 50 de cazuri de COVID-19, dintre care patru persoane au fost declarate vindecate.