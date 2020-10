Ministrul Transporturilor a precizat că proiectul căii ferate de la Constanţa la Gdansk, Rail-2-Sea, a fost propus de ţara noastră în cadrul summitului Iniţiativei celor Trei Mări desfăşurat în 2018 la Bucureşti, iar cel de-al doilea proiect, Via Carpatia, a fost propus de Polonia şi reprezintă o autostradă menită să lege Lituania de Grecia, prin România.

De asemenea, calea rutieră are traseul Borş - Oradea - Arad - Timişoara - Lugoj şi de aici alternativa de sud, Lugoj - Calafat, respectiv alternativa de centru Lugoj - Sibiu - Piteşti - Bucureşti - Constanţa, a adăugat ministrul.

"Noi vom discuta în continuare cu toate cele 12 state membre ale acestei iniţiative. Domnul preşedinte Klaus Iohannis participă la Tallinn săptămâna viitoare la summitul Iniţiativei celor Trei Mări. Am pus la dispoziţie toate aceste variante şi m-aş bucura în cel mai scurt timp cu putinţă toate aceste proiecte mari de infrastructură să prindă contur", a adăugat oficialul guvernamental.

Rail-2-Sea: urmăreşte construirea unei linii de cale ferată cu dublă utilizare civilă-militară între portul Gdansk şi portul Constanţa. Acest proiect are ca obiectiv principal modernizarea unor coridoare feroviare atât pentru utilizarea comercială cât şi pentru transportul rapid al forţelor şi echipamentelor militare pe teritoriul României, cu o lungime totală de 3.663 km, între Portul Gdansk şi Portul Constanţa care va traversa patru state: Republica Polonă, Republica Slovacă, Ungaria şi România.

Via Carpatia: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a susţinut şi participă la realizarea proiectului promovat de partea polonă, Via Carpatia care are ca obiectiv principal crearea unui coridor de transport din partea de nord a Europei spre sud, prin Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria şi Grecia, ca o nouă conexiune de autostradă între nordul şi sudul Europei, integrând sistemul de transport al statelor participante.