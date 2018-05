Unu din trei tineri designeri români este interesat de cursuri de educație financiară care să îl ajute în configurarea unui business stabil, potrivit unei cercetări efectuate de organizatorii V for Vintage, cel mai longeviv târg de design contemporan și cultură vintage organizat în România.

Educația financiară se află în topul nevoilor considerate de tinerii antreprenori ca fiind vitale pentru dezvoltarea unui business de succes. Este o nevoie identificată de altfel la nivelul întregii societăți nu doar a designerilor, statistici oficiale indicând faptul că România este unul dintre codașii Europei la acest capitol.

”Dacă nu dispune de capital suficient, un antreprenor debutant este nevoit să fie un ‘one man/woman show’: creează, vinde, ține contabilitatea, își formează echipa și o conduce. Pentru aceasta are nevoie de competențe, pe care din păcate, școala românească nu i le oferă. Platforma Design FEED și workshopurile ‘Designerul, ca antreprenor’ au apărut ca reacție la nevoile identificate în cei 10 ani de activitate în industriile creative. Prin intermediul workshopurilor organizate de noi, tinerii antreprenori din industriile creative au posibilitatea să învețe direct de la specialiști ce înseamnă o strategie de business, cum să negocieze cu furnizorii, ce soluții de promovare au la dispoziție, cum să se prezinte pe piețele internaționale, etc”, a declarat Laura Călin, fondator V for Vintage și co-fondator Design FEED.

Pentru a-i familiariza cu noțiuni financiare esențiale în antreprenoriat, platforma Design FEED aduce luna aceasta în fața tinerilor designeri 3 specialiști în finanțe, fiscalitate și strategie de business, la workshopul ”Arta de a gestiona eficient bugetul firmei” care are loc pe 30 mai la Mezanin.

În cadrul workshopului Elena Munteanu, specialist în bunăstare financiară le va explica tinerilor creatori cum să-și controleze banii și să-și organizeze bugetul, în timp ce Mircea Dumitrașcu senior tax manager la Darian DRS Tax le va prezenta alternativele de taxare financiară (PFA, IMM sau Micro). Lucian Arghire, trainer cu experiență de peste 23 de ani în consultanța de business, îi va ajuta pe participanți să-și creioneze un business plan, bazându-se pe soluții personalizate.

V for Vintage este un proiect lansat în România în urmă cu zece ani, având ca obiectiv promovarea creațiilor tinerilor designeri români, interesați să-și prezinte lucrările publicului larg. Din 2008 și până în prezent, la evenimentele V for Vintage au participat peste 1.000 de tineri designeri, mulți dintre ei devenind cunoscuți ulterior și pe piețele internaționale. Începând din 2017, V for Vintage a adăugat proiectului și platforma de cursuri Design FEED, prin intermediul căreia antreprenorii români din industriile creative învață cum să-și construiască o afacere de succes.